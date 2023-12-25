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Басманный суд заочно арестовал главу ГУР Буданова

Силовые структуры

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщили в понедельник в пресс-службе инстанции.

Басманный суд заочно арестовал главу ГУР Буданова
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press by Павел Бахмут

Это уже второй арест главы украинской военной разведки. Первый он "заслужил" взрывом на Крымском мосту и разыскивается за это МВД России. Свою причастность он, по сути, признал сам, пригрозив России террористическими атаками в интервью Financial Times.

Сейчас Буданову вменяют 104 эпизода преступной деятельности, предусмотренной пунктами "а" и "в" части 2-й статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Если начальника ГУР экстрадируют в Россию, он будет заключён под стражу минимум на два месяца с момента задержания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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