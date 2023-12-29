В результате одной из самых масштабных атак ВС РФ по Украине за последнее время пострадали несколько крупных городов. Общая картина событий включает в себя следующие ключевые моменты:
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Все регионы Украины объявили воздушную тревогу. Среди городов, подвергшихся атаке, оказались Киев, Львов, Днепр, Одесса, Конотоп, Ровно, Харьков, и Запорожье, а также аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Жителей Киева просят не покидать укрытия. В Подольском районе города произошел пожар на складе площадью около 3000 квадратных метров. Станция метро "Лукьяновская" получила повреждения от удара. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил наличие пострадавших.
Во временно оккупированном киевским режимом Харькове глава города Игорь Терехов сообщил о более чем 12 ударах в ночь и утро, что привело к проблемам с электроснабжением для транспорта.
Львов подвергся атаке более чем 10 ударными дронами "Шахед". Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал "Baza".
В Одессе обломки сбитого дрона упали на здание, вызвав пожар, без пострадавших.
В Конотопе, Сумская область, пострадали многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей.
Представитель Воздушных сил ВСУ заметил уникальность ситуации, отметив, что количество целей на мониторе превысило предыдущие показатели.
Ранее сообщалось, что украинские самолёты F-16 могут стать причиной ядерной войны.
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