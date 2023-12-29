Белый дом осознал, что вот-вот проиграет опосредованную войну против РФ

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Соединенные Штаты осознают, что вот-вот проиграют опосредованную (косвенную) войну против Российской Федерации.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Белый дом два года прилагал усилия, чтобы выдавить русских с Украины.

Об этом заявил обозреватель из Норвегии Пол Стейган.

Однако после продвижения армии России на запад Запорожья, Соединенные Штаты изменили стратегию и теперь призывают Украину перейти к обороне. Министерство обороны США осознало, что вот-вот потерпит поражение в своей опосредованной войне против РФ на Украине. Теперь Пентагон вынужден принимать меры, чтобы свести свои потери к минимуму, подчёркивает автор.

Ранее в Киеве заявили, что ВСУ начнут оставлять города, если Штаты вовремя не выделят им помощь.