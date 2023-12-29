Соединенные Штаты осознают, что вот-вот проиграют опосредованную (косвенную) войну против Российской Федерации.
Белый дом два года прилагал усилия, чтобы выдавить русских с Украины.
Об этом заявил обозреватель из Норвегии Пол Стейган.
Однако после продвижения армии России на запад Запорожья, Соединенные Штаты изменили стратегию и теперь призывают Украину перейти к обороне. Министерство обороны США осознало, что вот-вот потерпит поражение в своей опосредованной войне против РФ на Украине. Теперь Пентагон вынужден принимать меры, чтобы свести свои потери к минимуму, подчёркивает автор.
Ранее в Киеве заявили, что ВСУ начнут оставлять города, если Штаты вовремя не выделят им помощь.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.