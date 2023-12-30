Удар возмездия начинается: на Украине готовы расцвести "Герани"

Удар возмездия может вот-вот начаться — многочисленные беспилотники "Герань" готовы начинать вылет.

Фото: topwar.ru

Telegram-каналы, которые связаны с российскими военными, сообщают, что по военным целям Незалежной выпущены ударные дроны. По информации инсайдеров, отправлено восемь групп БПЛА, в каждой из которых по пять беспилотников, пишет "Царьград".

"Новогодние праздники на Украине можно отменять. Сейчас перезаряжается не только ПВО Белгородского района, но и стратеги с баллистикой, и флот с "Искандерами". Целеуказания будут уточнены в ближайшее время. Удары будут наноситься постоянно по всей военной инфраструктуре ВСУ. В том числе по узлам логистики и энергетики", — цитирует телеканал российских бойцов.

А тем временем, правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с трагедией в Белгороде.