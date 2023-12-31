RT: Зеленский лично отдавал приказы батальону "Кракен" об атаке Белгорода 30 декабря

Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Буданову о нанесении массированного удара ВСУ по Белгороду. Отмечается, что приказ был отдан 30 декабря, информирует источник RT, делая ссылку на силовые структуры.

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Теракт исполнял личный состав национального батальона "Кракен". Руководство вёл Сергей Величко.

Отмечается, что националисты выдвинулись на свои позиции и начали наносить удары по городу из РСЗО. Затем ВСУ отошли в тыловые районы Харьковской области.

Известно, что ВС РФ наносят удары по украинской стороне. Это приводит к выводу о том, что ВСУ уступает по качеству беспилотников. Высокие характеристики FPV-дронов относительно украинских. Их дальность не превышает 22 км. ВС РФ нарастили дальность удара FPV-дронами на расстоянии до 32 км.

Ранее также стало известно Российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.