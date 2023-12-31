Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Буданову о нанесении массированного удара ВСУ по Белгороду. Отмечается, что приказ был отдан 30 декабря, информирует источник RT, делая ссылку на силовые структуры.
Теракт исполнял личный состав национального батальона "Кракен". Руководство вёл Сергей Величко.
Отмечается, что националисты выдвинулись на свои позиции и начали наносить удары по городу из РСЗО. Затем ВСУ отошли в тыловые районы Харьковской области.
Известно, что ВС РФ наносят удары по украинской стороне. Это приводит к выводу о том, что ВСУ уступает по качеству беспилотников. Высокие характеристики FPV-дронов относительно украинских. Их дальность не превышает 22 км. ВС РФ нарастили дальность удара FPV-дронами на расстоянии до 32 км.
Ранее также стало известно Российские Вооружённые силы уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской армии, которые участвовали в планировании и исполнении террористического акта в Белгороде.
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