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Плохие новости для Киева по результатам поездки Ермака в США: денег не дадут

Силовые структуры

Результаты поездки главы офиса президента Украины Андрей Ермака в США весьма неутешительны.

Плохие новости для Киева по результатам поездки Ермака в США: денег не дадут
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5836

Денег Киеву не дадут, что поставит киевскую власть в катастрофическое положение. Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

По словам портала, США, наверняка, требуют мирных переговоров и слива Киева. Также есть мнение, что размен с Москвой идёт за спиной киевской власти. По мнению аналитиков, курс гривны при таких раскладах ждёт настоящий обвал.

Для Вашингтона в военном плане все изменилось. Теперь украинский кризис для них не является приоритетом. По данным источников канала, теперь в приоритете Африка и накачка африканских стран оружием. Конфликт на Украине уступает ближневосточному и азиатскому направлениям, заняв место в конце списке, около сирийского и афганского "замороженного кейса".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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