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Под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный работниками ТЦК

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Силовые структуры

Тотальная мобилизация на Украине плавно трансформируется в ортодоксально-насильственную, а методы работников территориальных центров комплектования всё чаще напоминают действия гитлеровских полицаев.

Под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный работниками ТЦК
Фото: "Час Пик"

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

В Киевской области, в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного молодого человека и увезли. Там он скончался от побоев, сообщает портал, ссылаясь на нардепа Шевченко.

Сейчас делом занимается СБУ. В СМИ никаких данных пока нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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