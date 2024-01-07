Тотальная мобилизация на Украине плавно трансформируется в ортодоксально-насильственную, а методы работников территориальных центров комплектования всё чаще напоминают действия гитлеровских полицаев.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
В Киевской области, в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного молодого человека и увезли. Там он скончался от побоев, сообщает портал, ссылаясь на нардепа Шевченко.
Сейчас делом занимается СБУ. В СМИ никаких данных пока нет.
Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.