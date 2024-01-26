Установлена точка пуска ракеты, поразившей Ил-76: Харьковская область

Установлена точка пуска ракеты, поразившей самолёт Ил-76

Спецслужбы России установили точку запуска ракеты, которая сбила российский транспортник Ил-76 в Белгородской области

Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Криминалисты и следователи Следкома РФ продолжают осмотр места крушения Ил-76. На месте падения обнаруженные фрагменты тел погибших изымают и систематизируют для экспертиз и идентификаций останков.

На частях тел погибших видны характерные для украинских националистов тату. Также найдены документы погибших украинских военных, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН РФ.

Следствие уже установило, что ЗРК выпустила по Ил-76 ракету из посёлка Липцы в Харьковской области.