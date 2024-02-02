ПВО российской армии уничтожила американскую ракету HARM

Комплекс противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ уничтожил ракету HARM производства США.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя кадры из мест боя.
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" Южного военного округа ВС РФ стоит на страже неба ДНР. На этот раз российские бойцы ликвидировали американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, подытожил портал.
Ранее сообщалось, что экспериментальное оружие ВСУ показало России уязвимость НАТО.
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