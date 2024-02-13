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Трупами боевиков ВСУ в Селидово Сырский оправдал своё прозвище "генерал 200"

"Царьград": погибшими в Селидово Сырский подкрепил своё прозвище "мясника"

Силовые структуры

Едва приступив к исполнению своих обязанностей главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сразу оправдал свою кличку "мясник".

"Царьград": погибшими в Селидово Сырский подкрепил своё прозвище "мясника"
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом заявил военный корреспондент Альгис Микульскис, указав на очередную гору трупов "от генерала".

Военный полигон в городе Селидово стал очередной братской могилой для националистов.

"В Сети уже мелькают цифры от 500 до 1700 человек. Хотя, любое количество уничтоженного там противника послужит огромному облегчению боевых задач, стоящих перед теми нашими бойцами, которые сейчас дожимают Авдеевку", — цитирует "Царьград" военкора.

По его словам, "выруси Сырскому" можно только пожелать "не останавливаться на достигнутом" — пусть продолжает собирать больше личного состава на малых площадях — российская армия будет жечь ВСУ, аплодируя "таланту" украинского главкома.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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