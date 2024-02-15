ВСУ предложено сдаться взамен на безопасный коридор и сохранение жизней 

Командованию Вооруженных сил Украины в Авдеевке сегодня, 15 февраля, утром, на их частотах было предложено сдаться, тем самым избежав потерь личного состава.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
Взамен националистам предложен безопасный коридор для выхода в российский тыл и гарантия сохранения их жизней.
"Ответа нет. ВСУ продолжают ожесточённо вести боевые действия. Смертники. За сутки вышло на наши позиции человек 50. Все обмороженные", — отмечает портал.
Ранее сообщалось, что киевская власть срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города.
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