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ВСУ предложено сдаться взамен на безопасный коридор и сохранение жизней 

Командованию ВСУ на их частотах предложено сдаться в Авдеевке

Силовые структуры

Командованию Вооруженных сил Украины в Авдеевке сегодня, 15 февраля, утром, на их частотах было предложено сдаться, тем самым избежав потерь личного состава.

Командованию ВСУ на их частотах предложено сдаться в Авдеевке
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

Взамен националистам предложен безопасный коридор для выхода в российский тыл и гарантия сохранения их жизней.

"Ответа нет. ВСУ продолжают ожесточённо вести боевые действия. Смертники. За сутки вышло на наши позиции человек 50. Все обмороженные", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что киевская власть срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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