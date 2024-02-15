ВСУ предложено сдаться взамен на безопасный коридор и сохранение жизней

Командованию ВСУ на их частотах предложено сдаться в Авдеевке

Командованию Вооруженных сил Украины в Авдеевке сегодня, 15 февраля, утром, на их частотах было предложено сдаться, тем самым избежав потерь личного состава.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

Взамен националистам предложен безопасный коридор для выхода в российский тыл и гарантия сохранения их жизней.

"Ответа нет. ВСУ продолжают ожесточённо вести боевые действия. Смертники. За сутки вышло на наши позиции человек 50. Все обмороженные", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что киевская власть срочно переименовывает улицы Авдеевки перед сдачей города.