ВСУ предложено сдаться взамен на безопасный коридор и сохранение жизней

Командованию Вооруженных сил Украины в Авдеевке сегодня, 15 февраля, утром, на их частотах было предложено сдаться, тем самым избежав потерь личного состава.

