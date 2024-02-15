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Запад не замечает, что Зеленский диктатор террористического государства

Запад не узнает о теракте в Белгороде: правду им знать невыгодно

Силовые структуры

НАТО и ВСУ работают над тем, чтобы уметь преодолевать системы ПВО России.

Запад не узнает о теракте в Белгороде: правду им знать невыгодно
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

Об этом заявил военный блогер и волонтёр Алексей Живов, отметив, что через несколько лет они хотят вывести конфликт с РФ на новый уровень.

"В первую очередь, преодолевать "Панцири" наши, которые, кстати, показывали высокую эффективность на протяжении всех последних недель. По моей информации, незадолго до атаки на Белгород на территории террористического государства Украина были уничтожены несколько пусковых установок РСЗО "Вампир". К сожалению, не все",
цитирует "Царьград" обозревателя.

По его словам, Киев до сих пор уверяет соотечественников, что это мы сами обстреливаем Донецк и Белгород. А сегодняшний теракт в Белгороде по западному телевидению точно не покажут. Может быть ресурсы Такера Карлсона и смогут показать, к каким жертвам привёл обстрел нацистов, и на что помощь Запада в итоге идёт — на убийство малышей в колясках.

Западные СМИ не замечают, что Владимир Зеленский руководит террористическим государством, где он сам стал диктатором, подытожил Живов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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