Завод по производству беспилотных летательных аппаратов во Львове сожгли партизаны.
В ночь на воскресенье, 18 февраля, местные подпольщики ликвидировали охрану предприятия, потом облили цеха завода бензином и подожгли. Пожар охватил площадь свыше 400 квадратных метров.
Украинские СМИ это преподносили как "результат взрыва по неизвестной причине", а многие вообще никак не освещали этот неприятный факт.
Военный блогер Юрий Подоляка подчёркивает, что данное зпредприятие производило для Вооружённых сил Украины 5 тысяч дронов в месяц. Там производились дроны: "Лелека 100", "Фурия", RAM II UAV и пр.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.