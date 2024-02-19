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Завод по производству БПЛА во Львове сожгли партизаны

Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов

Силовые структуры

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов во Львове сожгли партизаны.

Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов
Фото: TG и.о. главы Даницкой РГА Николая Калашника

В ночь на воскресенье, 18 февраля, местные подпольщики ликвидировали охрану предприятия, потом облили цеха завода бензином и подожгли. Пожар охватил площадь свыше 400 квадратных метров.

Украинские СМИ это преподносили как "результат взрыва по неизвестной причине", а многие вообще никак не освещали этот неприятный факт.

Военный блогер Юрий Подоляка подчёркивает, что данное зпредприятие производило для Вооружённых сил Украины 5 тысяч дронов в месяц. Там производились дроны: "Лелека 100", "Фурия", RAM II UAV и пр.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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