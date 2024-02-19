Завод по производству БПЛА во Львове сожгли партизаны

Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов во Львове сожгли партизаны.

Фото: TG и.о. главы Даницкой РГА Николая Калашника

В ночь на воскресенье, 18 февраля, местные подпольщики ликвидировали охрану предприятия, потом облили цеха завода бензином и подожгли. Пожар охватил площадь свыше 400 квадратных метров.

Украинские СМИ это преподносили как "результат взрыва по неизвестной причине", а многие вообще никак не освещали этот неприятный факт.

Военный блогер Юрий Подоляка подчёркивает, что данное зпредприятие производило для Вооружённых сил Украины 5 тысяч дронов в месяц. Там производились дроны: "Лелека 100", "Фурия", RAM II UAV и пр.