"Авдеевка — только начало". Хакеры взломали украинский телеканал и 20 минут транслировали пророссийские лозунги

Хакеры запустили пророссийские и антиамериканские лозунги в эфире украинского телеканала "Прямой"

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой" и запустили в бегущей строке вместо новостей антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом сообщили представители канала.

Фото: flickr.com by Винсент Диаманте is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лозунги призывали остановить войну "до последнего украинца" и призвать преступную киевскую власть к ответу.

"США и Зеленский уничтожают Украину". Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Помощь Украине ведет к руинам", — гласили сообщения.

Хакерская атака длилась около 20 минут. На данный момент бегущая строка отключена, специалисты устраняют последствия взлома.

Ранее российские войска взяли Северное и Ласточкино на авдеевском направлении.