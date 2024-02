"Авдеевка — только начало". Хакеры взломали украинский телеканал и 20 минут транслировали пророссийские лозунги

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой" и запустили в бегущей строке вместо новостей антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом сообщили представители канала.

Фото: flickr.com by Винсент Диаманте is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic