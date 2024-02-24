"Авдеевка — только начало". Хакеры взломали украинский телеканал и 20 минут транслировали пророссийские лозунги

Хакеры взломали эфир украинского телеканала "Прямой" и запустили в бегущей строке вместо новостей антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом сообщили представители канала.
Лозунги призывали остановить войну "до последнего украинца" и призвать преступную киевскую власть к ответу.
"США и Зеленский уничтожают Украину". Авдеевка — только начало в войне до "последнего украинца". Помощь Украине ведет к руинам", — гласили сообщения.
Хакерская атака длилась около 20 минут. На данный момент бегущая строка отключена, специалисты устраняют последствия взлома.
Ранее российские войска взяли Северное и Ласточкино на авдеевском направлении.
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