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Глава ГУР Буданов обратился к россиянам: "Не ездить по Крымскому мосту!"

Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост

0:54
Силовые структуры

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов записал обращение, в котором угрожал России.

Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост
Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В видеоролике, распространенном украинскими СМИ, глава ГУР заявил про "новые сюрпризы" от украинской власти и что он "не рекомендует гражданскому населению РФ" передвигаться по Крымскому мосту.

Крымский мост с начала спецоперации два раза был поврежден после украинских атак, которые в РФ характеризовали как террористические акты и возложили ответственность на Киев. Впервые мост повредили 8 октября 2022 г. Тогда погибло 5 человек, во второй раз по нему ударили 17 июля 2023 г, тогда погибли два человека. В конце прошлого лета Буданов уже угрожал ударами по полуострову.

* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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