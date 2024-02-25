Глава ГУР Буданов обратился к россиянам: "Не ездить по Крымскому мосту!"

Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов записал обращение, в котором угрожал России.

Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В видеоролике, распространенном украинскими СМИ, глава ГУР заявил про "новые сюрпризы" от украинской власти и что он "не рекомендует гражданскому населению РФ" передвигаться по Крымскому мосту.

Крымский мост с начала спецоперации два раза был поврежден после украинских атак, которые в РФ характеризовали как террористические акты и возложили ответственность на Киев. Впервые мост повредили 8 октября 2022 г. Тогда погибло 5 человек, во второй раз по нему ударили 17 июля 2023 г, тогда погибли два человека. В конце прошлого лета Буданов уже угрожал ударами по полуострову.

* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.