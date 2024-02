"Это ни для кого не секрет". Песков заявил, что ЦРУ работало на Украине с 2014 года

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и другие спецслужбы действовали на Украине еще до 2014 года, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

Фото: dvidshub.net by Трейси Смит is licensed under public domain