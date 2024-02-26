"Это ни для кого не секрет". Песков заявил, что ЦРУ работало на Украине с 2014 года

Песков: Спецслужбы США с 2014 года готовили украинцев к подрывной работе в РФ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и другие спецслужбы действовали на Украине еще до 2014 года, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

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Представитель Кремля отметил, что Вашингтон занимался подготовкой граждан Украины к подрывной работе в России.

"ЦРУ, другие соответствующие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине и готовить этих людей к подрывной работе в нашей стране … они занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Это ни для кого не секрет", — сказал Песков.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью о секретных шпионских базах США на территории Украины. В материале со ссылкой на показания действующих и бывших украинских чиновников говорится, что США занимались сбором информации о России и тренировали украинцев к шпионской деятельности на территории РФ и других стран.