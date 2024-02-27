"Значительно переоценен". В США призвали не рассматривать танк Abrams как "непобедимое чудесное оружие"

Танки M1 Abrams "значительно переоценены", считает американское издание National Interest, добавляя, что уничтоженный вчера на Украине "Абрамс" будет не единственным.
"M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", — пишет издание.
NI отмечает, что танки продолжают играть огромную роль в военных действиях, однако бои в зоне спецоперации показали, что дроны и противотанковое вооружение способно противостоять тяжелой бронетехнике.
Журнал Forbes подчеркивает, что неуязвимых танков не существует, а особенно опасны для них атаки сверху. Исключение составляет лишь шведский Strv 122 с усиленной броней башни, однако, отмечает издание, Украина получила всего 10 штук и несколько из них уже потеряла.
Forbes также констатирует, что десятки тысяч дронов на Украине вкупе с ПВО и средствами РЭБ представляют большую угрозу для танков.
В понедельник в зоне спецоперации ВС РФ уничтожили первый танк Abrams, который был задействован ВСУ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что американские танки будут гореть так же, как все остальные.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.