"Значительно переоценен". В США призвали не рассматривать танк Abrams как "непобедимое чудесное оружие"

Танки M1 Abrams "значительно переоценены", считает американское издание National Interest, добавляя, что уничтоженный вчера на Украине "Абрамс" будет не единственным.

