"Значительно переоценен". В США призвали не рассматривать танк Abrams как "непобедимое чудесное оружие"

National Interest заявил о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО

Танки M1 Abrams "значительно переоценены", считает американское издание National Interest, добавляя, что уничтоженный вчера на Украине "Абрамс" будет не единственным.

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"M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", — пишет издание.

NI отмечает, что танки продолжают играть огромную роль в военных действиях, однако бои в зоне спецоперации показали, что дроны и противотанковое вооружение способно противостоять тяжелой бронетехнике.

Журнал Forbes подчеркивает, что неуязвимых танков не существует, а особенно опасны для них атаки сверху. Исключение составляет лишь шведский Strv 122 с усиленной броней башни, однако, отмечает издание, Украина получила всего 10 штук и несколько из них уже потеряла.

Forbes также констатирует, что десятки тысяч дронов на Украине вкупе с ПВО и средствами РЭБ представляют большую угрозу для танков.

В понедельник в зоне спецоперации ВС РФ уничтожили первый танк Abrams, который был задействован ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что американские танки будут гореть так же, как все остальные.