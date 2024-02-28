За всё время СВО и до капитуляции Киева потери ВСУ могут превысить миллион человек

Политолог Ищенко: киевский план мобилизации 500 тысяч человек провалится

Реализация нового плана Киева по мобилизации 500 тысяч человек вряд ли приведёт к социальному взрыву на Украине, поскольку там "некому взрываться".

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, этот план у киевского режима не получится реализовать, потому что у власти просто нет времени и ресурсов, чтобы обеспечить "рекрутинг" полумиллиона украинцев.

"Ещё десятки тысяч, а возможно и пару сотен тысяч человек Киев поймать и отправить на фронт успеет", — цитирует обозревателя "Военное дело".

Он отметил, что с учётом того, на начало февраля текущего года Вооружённые силы Украины насчитывали в своём составе около 800 тысяч человек, общие потери националистов за всё время российской специальной операции и до капитуляции киевской власти могут превысить миллион украинцев.