Реализация нового плана Киева по мобилизации 500 тысяч человек вряд ли приведёт к социальному взрыву на Украине, поскольку там "некому взрываться".
Об этом сообщил политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.
По его словам, этот план у киевского режима не получится реализовать, потому что у власти просто нет времени и ресурсов, чтобы обеспечить "рекрутинг" полумиллиона украинцев.
"Ещё десятки тысяч, а возможно и пару сотен тысяч человек Киев поймать и отправить на фронт успеет", — цитирует обозревателя "Военное дело".
Он отметил, что с учётом того, на начало февраля текущего года Вооружённые силы Украины насчитывали в своём составе около 800 тысяч человек, общие потери националистов за всё время российской специальной операции и до капитуляции киевской власти могут превысить миллион украинцев.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.