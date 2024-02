За всё время СВО и до капитуляции Киева потери ВСУ могут превысить миллион человек

Реализация нового плана Киева по мобилизации 500 тысяч человек вряд ли приведёт к социальному взрыву на Украине, поскольку там "некому взрываться".

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.