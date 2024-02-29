Российские средства обнаружения зафиксировали пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся к Воронежу

Администрация Воронежа сообщила о пяти БПЛА, которые движутся к городу

Согласно сообщению в Telegram-канале мэрии города, средства обнаружения зафиксировали передвижение пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении к Воронежу.

Фото: autoparus.by

В связи с этим жителям была направлена рекомендация сохранять спокойствие и не впадать в панику.

В случае обнаружения летающего беспилотного аппарата мэрия советует гражданам зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрыться за деревьями. Если человек находится в транспорте, необходимо остановиться, выйти и укрыться в безопасном месте.

После пролета БПЛА граждане должны сообщить через единый номер экстренной помощи 112 время и место, где был замечен дрон, его предполагаемый маршрут и особенности внешнего вида. Важно помнить, что в момент пролета аппарата не стоит использовать мобильные телефоны и другие средства связи.