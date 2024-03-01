Франция может разрешить своему спецназу отправиться на Украину

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Париж может разрешить спецназу и другим военным пересекать границу Украины

Силовые структуры

Власти Франции рассматривают возможность разрешить сотрудникам спецназа и иным военным подразделениям страны пересекать украинскую границу.

Париж может разрешить спецназу и другим военным пересекать границу Украины
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

По словам автора статьи, Париж намерен совершить данный шаг, чтобы создать "стратегическую дилемму" для Российской Федерации и защитить некоторые территории Незалежной.

Также отмечается, что на Украине на данный момент присутствуют представители всех разведок стран-союзников.

Вместе с этим поступает информация, что 7 марта президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с лидерами французских парламентских партий. Тему этой встречи пока не разглашают.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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