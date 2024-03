Франция может разрешить своему спецназу отправиться на Украину

Власти Франции рассматривают возможность разрешить сотрудникам спецназа и иным военным подразделениям страны пересекать украинскую границу.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.