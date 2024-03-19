Французский полковник Арбаретье предложил обозначить для России "красную линию", разместив войска вдоль Днепра

Полковник Арбаретье: Франция может разместить войска на Украине вдоль Днепра

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Размещение войск Франции вдоль Днепра обозначило бы для России "красную линию", заявил в эфире французского телеканала полковник Винсент Арбаретье.

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Это покажет РФ, что ей нельзя заходить на территорию правобережной Украины, пояснил военный. Также полковник допустил размещение войск на границе с Белоруссией, что, по его мнению, обезопасило бы Киев. Возможен и смешанный вариант, с расположением французов в обеих локациях, добавил он.

По словам Арбаретье, для отправки в зону конфликта на Украине Франция готова выделить 20 тысяч военнослужащих, сформированных в мобильные бригады.

Ранее военный эксперт Леонков заявил, что в случае отправки войск на Украину Франция станет для России законной военной целью. А депутат Госдумы Морозов предложил создать "антифранцузский "Искандер" для встречи армии Макрона.