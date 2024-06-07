Подпольщики сообщают, что киевская пропаганда инсценирует обстрелы Херсона и пригорода

Киев начал проводить инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевские националистические пропагандисты начали инсценировки обстрелов Херсона и окрестностей.

Фото: flickr.com by Montecruz Foto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщают члены херсонского подполья.

По словам бойцов сопротивления, в последнее время в Херсоне резко возросло число пожаров, которые выставляются украинским ТВ как последствиями российских обстрелов.

На днях в городе появились пикапы, в кузовах которых установлены 82-мм миномёты, физически не способные добить до российских позиций на левобережье Днепра.

Подпольщики считают, что именно они бьют по городу, а потом нанятые люди снимаются в видеороликах о жутких последствиях "атак России".