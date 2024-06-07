Киевские националистические пропагандисты начали инсценировки обстрелов Херсона и окрестностей.
Об этом сообщают члены херсонского подполья.
По словам бойцов сопротивления, в последнее время в Херсоне резко возросло число пожаров, которые выставляются украинским ТВ как последствиями российских обстрелов.
На днях в городе появились пикапы, в кузовах которых установлены 82-мм миномёты, физически не способные добить до российских позиций на левобережье Днепра.
Подпольщики считают, что именно они бьют по городу, а потом нанятые люди снимаются в видеороликах о жутких последствиях "атак России".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?