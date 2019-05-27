Комитет солдатских матерей взял на контроль инициативы минобороны по призыву

Поправки минобороны в закон "О воинской обязанности и военной службе", о которых рассказали СМИ, не содержат ничего нового и будут способствовать коррупции в военкоматах и призыву в армию солдат-инвалидов, считает глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.



Видео: на что готовы призывники, чтобы не служить в армии / Новости от 01.10.2018 13:21

Министерство обороны России предложило Госдуме внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается изменить процедуру прохождения медкомиссии. Согласно поправкам, призывники, получившие отсрочку от военной службы, будут дважды в год проходить медкомиссию — во время призывных кампаний. При этом призывные комиссии получают возможность контролировать вынесенные гражданскими медиками заключения и направлять призывников на обследование в военные госпитали.

Понятие "осмотр" меняется на "освидетельствование". Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе, пояснили эксперты газете "Известия". По-новому медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз. Это позволит отсечь коррупцию, когда справки призывниками покупаются, а с другой стороны, возникнет возможность пересмотреть степень годности тех, кто хочет служить, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Как сказала "Правде.Ру" глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, в этих поправках нет ничего нового. Все упомянутые положения уже содержатся в законе "О воинской обязанности", Положении о военно-врачебной экспертизе, Положении о призыве и в соответствующих приказах министра обороны, минздрава и т. д. "И контрольно-очное свидетельство, и возможность направлять на дополнительное обследование, но только, конечно, не в госпитали", — сказала "Правде.Ру" Валентина Мельникова.

"Будем стоять насмерть, чтобы в госпиталь призывников не отправляли. Возражают и военные медики, и это на самом деле нарушение прав граждан. Потому что не может гражданский человек обследоваться и получать категорию в медицинском военном учреждении", — отметила правозащитница в интервью "Правде.Ру".

Ей кажется "уголовщиной" история о том, что "врачи в военкоматах будут иметь право не доверять решениям уполномоченных медзаведений". Валентина Мельникова пояснила, что, "согласно приказу №400 минобороны, военные комиссариаты направляют на обследование призывников в случае, если врач-специалист затрудняется установить категорию годности". "Это медицинское учреждение выделено главой субъекта федерации, председателем призывной комиссии области и т. д. Это так называемые реестровые медицинские учреждения. Только туда могут направлять на дополнительное обследование", — заявила в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" общественный деятель.

Глава Союза комитетов солдатских матерей отметила для "Правды.Ру" еще "сомнительные вещи", отраженные в прессе: "Якобы сейчас это медицинский осмотр, а будет освидетельствование. Но уже и сегодня везде написано, что призывник проходит медицинское освидетельствование врачей-специалистов в районном военкомате, а потом в случае какого-то контрольного освидетельствования врачей-специалистов медицинское освидетельствование".

"Или пишут о том, что будут обязательные очные контрольные освидетельствования в медицинской призывной комиссии, если человека призвали ограниченно годным или временно негодным или негодным. Сейчас это делается выборочно, если при утверждении в призывной комиссии субъекта федерации врачи или военком считают, что не совсем правильно оформлены документы. Тогда они имеют право вызвать человека. Но уже сейчас это бешеные деньги из бюджета минобороны — возить на освидетельствование призывников самолетами, например, в Красноярском крае", — отметила для "Правды.Ру" Валентина Мельникова.

Она видит в "нововведениях" "исключительно возможность распространения взяткобрательства с призывников на новые слои этой системы".

По словам общественного деятеля, призывники, признанные ограниченно годными, не демонстрируют положительную динамику: "Если негодный к службе приходит в воинскую часть (а таких приходит сейчас процентов тридцать), это головная боль командиру части, начальнику медслужбы, его сослуживцам, ротным взводным и самому парню, потому что через неделю ему становится плохо. И каждый раз мы говорим, что не надо в войска мальчиков-инвалидов направлять, солдат не жалко, офицеров пожалейте".

По словам Валентины Мельниковой, ничего не изменится, пока не будет реформировано Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба, которое занимается учетом призывников, допризывников, призывом. "Призыв — это не призыв, а пополнение армии, а они работают как мобилизационное управление, и им надо выполнять план, остальное по фигу. Они говорят военкомам: "Вот, ребята, вы должны в своем субъекте федерации запланировать призыв шесть тысяч человек. Вы нам их в войска поставьте, мы с вами план выполним, премии получим, и все будет о'кей", — рассказала эксперт корреспонденту "Правды.Ру".

Комитет солдатских матерей обязательно будет смотреть окончательный текст поправок в официальных источниках, резюмировала для "Правды.Ру" Валентина Мельникова.

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