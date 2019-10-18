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Автор Любовь Степушова

ОВД "Дорогомилово": "Лучшие из лучших" оказались взяточниками

Силовые структуры » МВД print

Реформа милиции закончилась, и нам обещали, что служить в полиции остались "лучшие из лучших", кто взяток не берет. Вероятно, ОВД "Дорогомилово" — исключение.

17 октября ФСБ задержала начальника полиции московского ОВД "Дорогомилово" подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова при получении взятки в 3,5 млн руб.

По версии следствия, это был первый транш общей суммой взятки в 12 млн руб. В пресс-центре МВД России заявили о начале служебной проверки. "В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание", — указали в ведомстве.

Напомним, что при проведении реформы органов внутренних дел, которая стартовала в марте 2010 года была проведена переаттестация сотрудников, которая завершилась 1 августа 2011 года с переименованием "милиции" в "полицию". Премьер Дмитрий тогда Медведев поставил задачу "провести переаттестацию сотрудников максимально тщательно, чтобы в ряды полицейских попали только самые достойные кандидаты".

Вскоре после этого, тогдашний глава МВД России Рашид Нургалиев, занимавший этот пост на протяжении восьми лет, заявил, что полиция "полностью изжила взятки и должностные преступления". Министр заметил, что в ходе переаттестации милиционеров на право служить в полиции вскрывались отдельные "нелицеприятные факты", однако все замеченные в неправомерной деятельности не прошли строгого отбора, так что после переаттестации служить остались "только лучшие из лучших".

Но, как выяснилось, на протяжении последующих лет многие "лучшие из лучших" то ли тайком пробрались в эту категорию, то ли трудная жизнь вывела их на преступную дорожку. Одним из самых громких дел стало дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которому Пресненский райсуд назначил 13 лет заключения за получение взятки (одной!) в особо крупном размере. В его квартире было найдено при обыске 8,5 миллиардов рублей наличными, что показывает нежелание следствия отработать все преступления Захарченко.

Мало того, сейчас в суде слушается апелляционная жалоба экс-полковника, осужденный утверждает, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления "М" ФСБ России. Да и часть присвоенных миллиардов куда-то из следственных хранилищ испарились. Недалеко и до оправдания благодетеля нашего.

На самом деле выход из ситуации простой — у каждого чиновника и сотрудника органов, проработавших более 10 лет, и у их ближайших родственников, надо провести опись активов и заставить объяснить, на какие средства они приобретны, если их размеры превышают размеры официально заработанных за эти годы денег.

Однако депутаты Думы уже много лет категорически отказываются принять закон о незаконном обогащении. То есть, о "значительном превышении (на сумму более 5 млн руб.) стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов". В пследний раз инициатива была внесена " Справедливой Россией" в апреле, но "воз и ныне там". Ну, в самом деле, кто против себя будет закон принимать? Зато законы по повышению налогов, тарифов, пенсионного возраста и так далее вплане "улучшения жизни "маленького человека" — это пожалуйста.

Мнения экспертов

Как сказал "Правде.Ру" глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов, регулярные аресты полицейских начальников различного уровня свидетельствуют о том, что "сейчас проходит некое лечение от болезни, которая называется "коррупция".

За один день не получится, потому что болезнь начала формироваться с 1991 года, с момента, как формировалась новая Россия, отметил эксперт. Кроме того, что болезнь "глубокая, имеет моральные, экономические и организационные корни", "надо понимать, что мы коррупцию полностью вообще никогда не уничтожим, как и любой вид преступности".

"Но мы ее будем постепенно минимизировать через замену кадрового состава. Я считаю, что это хорошо, что идет ощищение и не одним человеком, а целыми командами", — отметил Кирилл Кабанов. По его мнению, глава МВД Владимир Колокольцев не будет отправлен в отставку, но сам будет увольнять прямых руководителей взяточников в Москве.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета ГД по обороне, полковник полиции Юрий Швыткин считает, что "нельзя по этому случаю судить в целом о работе правоохранительных органов и, в том числе, системы МВД". "У нас достаточно много положительных примеров ее работы, которых в тысячу раз больше, чем сегодняшний пример негативного характера".

Вместе с тем, нужно понимать, продолжил депутат, что "органы Федеральной службы безопасности и Управления собственной безопасности МВД России сами, в том числе, выявляют всех нечистоплотных на руку сотрудников силовых ведомств". По словам Юрия Швыткина, нужно работать в направлении более тщательного подбора личного состава, и в части выдвижения людей на руководящую должность". И, конечно, "параллельно решать социально-бытовые вопросов сотрудников, повышать их социальный статус".

"Общественное мнение формируют средства массовой информации. И когда они говорят только о негативе, при этом не показывая позитивные примеры героических поступков, то у людей складывается мнение, что все у нас плохо. Это абсолютно неправильное и некорректное отношение к сотрудникам. В конечном итоге, мы же понимаем, что если, не дай Бог, что-то с кем-то происходит, он набирает службу 02 и просит о помощи. Значит доверие все-таки к сотрудникам органов внутренних дел существует", — сделал вывод Юрий Швыткин для "Правды.Ру".

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