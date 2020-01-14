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Автор Антон Куликов

Возвращение "Ульяновска": почему вспомнили об атомном авианосце СССР

Силовые структуры » Министерство обороны

В России вспомнили о проекте 1143.7, флагманом которого должен был стать атомный тяжёлый авианесущий крейсер "Ульяновск". Его официальная закладка состоялась в ноябре 1988 года на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Планировалось построить четыре таких корабля. Но не построили ни одного.

Во вторник агентство ТАСС со ссылкой на источники в судостроительной отрасли сообщило, что при создании первого российского авианосца может быть использована техническая документация "Ульяновска". Его, в общем-то, не совсем корректно называть именно авианосцем. Также, как и "Адмирал Кузнецов", это авианесущий крейсер. Но, в отличие от "Кузнецова", с атомной силовой установкой.

При этом, по словам того же источника агентства, Военно-морской флот еще не выдал тактико-техническое задание (ТТЗ) на новый авианосец. "ВМФ продолжает работу над ТТЗ, она должна завершиться в 2020 году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию", — отметил собеседник.

Другой же источник в отрасли подтвердил, что "при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу "Ульяновска", а также по его общекорабельным системам". По словам собеседника, "пока научно-исследовательские работы по кораблю не начаты, Невское ПКБ ведет отдельные работы в инициативном порядке".

Все же остановимся немного подробнее на проекте 1143.7. По своим возможностям "Ульяновск" и однотипные ему корабли не должны были уступать американским авианосцам, хоть и именовались "авианесущими крейсерами".

Предполагалось размещение 60 истребителей Су-33, четырех самолетов радиолокационной разведки Як-44, 16 противолодочных вертолетов Ка-27. Впервые на кораблях советского флота должны были быть размещены паровые катапульты. Авианесущие крейсеры проекта "затачивались" на борьбу с авиацией США и их союзников, как морского, так и берегового базирования.

Строительство "Ульяновска" было прекращено осенью 1991 года. К тому времени корабль был построен примерно на 20 процентов. Вообще говоря, темпы строительства были очень неплохими для такого сложного проекта. Тем более первого. Но после развала СССР исчезли и деньги на строительство.

Нынешнюю же информацию о своего рода "возрождении" проекта 1143.7 пока можно считать своего рода "декларацией о намерениях". Будут ли и в самом деле использовать опыт 30-летней давности — вопрос открытый.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что среди "фаворитов" в проектах по строительству авианосцев проекты "Ламантин" от Невского проектно-конструкторского бюро и "Шторм", предложенный Крыловским научным центром. Оба проекта будут обладать водоизмещением порядка 80-90 тысяч тонн и смогут разместить свыше полусотни летательных аппаратов.

Стоимость проекта оценивается в 400 миллиарда рублей. Сумма гигантская, даже несмотря на то, что речь идет о строительстве только одного авианосца. Но это предполагает и создание инфраструктуры под него, что само по себе не может быть дешевым и простым делом.

Вот почему в Минобороны весьма осторожны, когда говорят о сроках начала реализации проекта по строительству авианосца. Называли 2027 год — но и это, как говорится, неточно.

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Темы проект авианосец адмирал кузнецов военно-морской флот авианесущий крейсер
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Возвращение "Ульяновска": почему вспомнили об атомном авианосце СССР
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