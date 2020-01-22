Россия против дрона Global Hawk задействует загоризонтные РЛС

Как российские ПВО будут противодействовать новейшим дронам НАТО Global Hawk? Об этом рассказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков.



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Global Hawk заглянут далеко за границу России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью норвежскому изданию VG, что новые беспилотники НАТО Global Hawk предоставят альянсу "уникальные преимущества, которых нет у России и Китая". НАТО закупил пять новых американских Global Hawk, которые сейчас проходят испытания в Италии.

"Они будут летать над территорией НАТО, но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны. Мы сможем гораздо лучше разобраться, что там за ситуация", — заверил Столтенберг.

Дроны могут летать по 30 часов без заправки и передавать четкие изображения с высоты 18 км.

"В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты", — указал бригадный генерал США Фил Стюарт.

Как работает РЛС дрона Global Hawk

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков, есть такое понятие "РЛС бокового обзора" — это специальная аппаратура, которая позволяет беспилотнику, который находится на высоте порядка 18 км, видеть все радиоэлектронные устройства, работающие в открытом эфире на расстоянии до 300 км.

Такого рода аппаратура, продолжил эксперт, ставится не только на беспилотники, но и на самолеты-разведчики, например, на "Посейдоне" — RC135. Есть такая аппаратура и на самолетах E-3 — AWACS ("Авиационная система предупреждения и контроля").

Такая РЛС имеет антенну, которая:

воспринимает сигналы;

идентифицирует эти сигналы;

определяет, где работают радиостанции, радиолокационные станции, радиотехнические различные устройства.

И за счет того, что известны координаты расположения самого беспилотника, она может определить координаты этих объектов, пояснил Алексей Леонков.

По его словам, это позволяет тактической авиации планировать боевые действия для того, чтобы в первую очередь уничтожать вот эти объекты, обеспечивая превосходство.

"Так американцы делали в 2003 году, когда определили все объекты иракской ПВО, объекты связи, командные пункты и по ним нанесли мощный удар. После этого практически беспрепятственно воевали в Ираке. Там еще, конечно, сказалось то, что иракские генералы предали Саддама Хусейна, но тактика была именно такая", — сказал Алексей Леонков.

Загоризонтные РЛС — ответ новейшим дронам НАТО

По словам эксперта, подобного рода беспилотники уже летали не раз в акватории Балтийского и Черного морей, по территории Украины, "пытаясь прощупывать наши территории, которые примыкают к Украине". Однако, уверяет Алексей Леонков, "у нас есть комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, которые специализируются по работе с такими объектами, с такими самолетами-разведчиками или беспилотниками-разведчиками".

"Главная задача этих комплексов состоит в том, чтобы либо подавлять этот сигнал, ставя помехи (а наземный источник помех всегда будет превышать по мощности сигнала источник, который находится на авиационном комплексе), либо искажать эту картину так, что разведчик будет получать недостоверные сведения об объектах, о местонахождении этих объектов", — отметил эксперт.

Он продолжил, что РЛС загоризонтного обнаружения видят такой объект, когда он только летит в нашу сторону, и его встречает уже хорошо подготовленная контратака.

"Такого рода беспилотники очень часто летали в районе нашей базы Хмеймим в Сирии, пытаясь вскрыть работу комплексов С-400, но все их полеты закончились одним и тем же результатом — либо их глушили, либо их сбивали", — сказал Алексей Леонков.

За это и убили Сулеймани

Эксперт добавил, что Иран также смог сбить подобный беспилотник летом прошлого года. И это сделала ПВО КСИР Касема Сулеймани, и именно тогда он "уже был приговорен к смерти за то, что посмел опорочить честь и достоинство американской разведки".

Как сообщала "Правда.Ру", загоризонтные РЛС могут контролировать "надводную и воздушную обстановку" в пределах исключительной экономической зоны (370 км) и, в отличие от традиционных РЛС, способны обнаруживать объекты не только в прямой видимости, но и за горизонтом.

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