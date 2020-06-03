Елена Вавилова рассказала, как стать разведчиком

О выдуманных и настоящих родственниках, знакомстве детей с Россией и о том, как стать разведчиком, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом, Елена Станиславовна Вавилова.

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Семейная легенда

— Елена Станиславовна, как вы объясняли своим детям отсутствие родственников, когда жили в Америке?

— Мы с самого начала воспитывали их в духе того, что наша семья — это родители и они. Мы рассказывали, что у них есть бабушки и дедушка, но они живут далеко, у них не всё хорошо со здоровьем, приехать не могут. Обходились небольшими подарками якобы от них на день рождения и Рождество. В те семейные праздники, когда американцы обычно собираются семьями, приезжают друг к другу, мы старались отвлекать детей от этой традиции и самим куда-нибудь уезжать. Со временем это стало нашей традицией.

Проблема была в том, что у нас не было семейных фотографий, семейного альбома. Нельзя было сказать: это твои предки.

Сложности возникли, когда в школе задали нарисовать древо семьи, рассказать о родственниках и принести на урок семейную реликвию.

Мы начали судорожно думать, что же делать. "Были близки к провалу, как никогда". Я в антикварном магазине купила европейского производства чайную чашечку с тарелочкой и сказала, что это наша реликвия. К этому времени мы уже рассказывали детям, что предки эмигрировали из Европы, упоминали Чехословакию, Чехию и прочее. Потому что мы не могли сказать, что все их родственники живут в Северной Америке. Сын пошёл на урок с версией, как будто прабабушка из чешской земли Богемии привезла посуду, вот она осталась. Имена родственников мы тоже придумали для этого школьного задания.

Хотя в целом, когда мы говорили о своём детстве, родителях, то старались рассказывать как можно ближе к действительности, чтобы не было большого расхождения. Например, дедушка-геолог так и был для них геологом, только работал не в российских Саянах, а в Канаде.

— В итоге ваши дети познакомились с настоящими бабушками и дедушками?

— Да, конечно. Это была очень занятная история. Мы с мужем ещё находились под арестом и ожидали обмена. Дети уже прибыли в Москву. Причём не знали, что их здесь ждёт, кто встретит. Наши коллеги позаботились об этом и прямо у трапа самолёта встретили и привезли на служебную квартиру. К ним пришла их бабушка — мама супруга, которая была в Москве (мои родители были в Томске, поэтому приехали не сразу). Эта бабушка ни слова на английском не знала. Нужно было как-то контактировать, поэтому общение было на уровне жестов, эмоций. Потом дети познакомились с моими родителями. Мой папа говорит по-английски и, естественно, с ними нашёл контакт быстрее. Их отношения начали развиваться легче. Для детей, конечно, всё это было в диковинку, целый новый мир раскрылся.

Потом они нам сказали: "Теперь-то мы понимаем, почему вы так мало рассказывали о себе, своём детстве, родителях, бабушках, прабабушках".

Конечно, мы старались ограничить эти рассказы. Но не думаю, что они из-за этого росли какими-то ущербными. Недостаток информации и общения мы постарались возместить собственным отношением к ним. Особенно я. Они сейчас говорят, что я даже чересчур их опекала и была заботливой, доброй. Так я старалась восполнить нехватку других родственников. Поэтому, думаю, они не должны быть в обиде, детство у них было, в принципе, нормальным.

— Я думаю, что они точно на вас не в обиде. Тем более у нас цивилизованное время: когда десять наших разведчиков были разоблачены, их детей не тронули. Вы ещё были под арестом, а их уже безопасно отправили в Россию. Спасибо, что так.

Как попасть в СВР

— Елена Станиславовна, можно ли поступить в академию Службы внешней разведки по собственному желанию или туда нужно получить приглашение? Как стать разведчиком?

— Когда мы приехали в Москву из Томска на подготовку, нам никто не рассказывал о нашей службе. Мы не знали, где находятся основные здания, которые были в Ясеневе. Даже нам, уже начинающим подготовку разведчикам, никто не раскрывал информацию. Сейчас всё открыто, возможности прочитать и узнать об этом огромные. На сайте Службы внешней разведки есть раздел о том, как стать разведчиком. Там описывается, как можно поступить в академию. Это немножко сложнее, чем просто подать документы. Основные требования:

иметь высшее образование,

сдать экзамен,

пройти собеседование,

пройти медицинскую комиссию.

Есть ещё другие параметры, по которым оценивают кандидатов.

В нелегальную разведку попасть сложнее. По крайней мере, нас выбирали среди других. Нам сделали предложение, когда мы уже были кандидатами. Хотя никто не знал, ответим мы согласием или нет. Наверное, были случаи, когда люди не соглашались.

Нелегальная разведка — наиболее засекреченное подразделение. Не думаю, что будет открытый набор на курсы подготовки к нелегальной разведке.

В работе разведки много направлений. Очень нужны специалисты по компьютерным программам, потому что они разрабатывают технические средства передачи и шифрования информации. Очень востребованна политическая разведка — люди, которые должны добывать информацию для страны.

Эта профессия — сочетание романтики и скрупулёзной работы. Нужно быть очень терпеливым и иметь внутренний стержень, чтобы пройти достаточно сложную подготовку и потом вписаться в профессию. Но романтика, безусловно, присутствует.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова