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Автор Любовь Степушова

Яшар Ниязбаев рассказал, откажется ли Эрдоган от С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Отказ от использования ЗРК С-400 Турцией за компенсацию от США — привлекательная идея для Реджепа Эрдогана. Осуществима ли она, рассказывает эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

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США предлагают Турции деньги за С-400

США не устраивает, что в Турции заступит на боевое дежурство российский ЗРК С-400. Сенатор Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Как пишет издание Defense News, таким образом Тьюн попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

При этом в том же документе сенатор Джим Риш от себя и сенатора Роберта Менендеса предложил другую поправку, предусматривающую санкции за покупку Турцией С-400 у России. Меры должны быть введены по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Не купить С-400, а поставить в ангары

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор "МК в Турции", автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, это, безусловно, некий намек со стороны США, что они готовы материально поддержать Турцию в трудной экономической ситуации, которая складывается в последнее время. И для этого Турции нужно будет отказаться от С-400.

Эксперт уточнил, что Америка прямо их не купит и не заберет, а  заплатит деньги, чтобы Турция "закрыла эту воздушно-комплексную систему где-нибудь в ангарах без использования".

"США нужно, чтобы Турция не использовала эти зенитно-ракетные системы", — отметил Яшар Ниязбаев.

Однако, по мнению эксперта, Анкара на этот шаг не пойдет, так как покупка была осуществлена в условиях резкого обострения отношений с США .

Репутация Эрдогана перевесит  материальную выгоду

"Сейчас отказ от использования С-400 очень сильно повлияет на репутацию Реджепа Эрдогана. Когда самолеты с С-400 приземлялись в Турции, Эрдоган, действительно, набрал серьезных политических очков. Отказываться от них на данный момент, все-таки, будет неправильно, и турецкие граждане, мне кажется, не совсем это правильно истолкуют. И государство, власть это понимает", — сказал Яшар Ниязбаев.

Заметим, что отношения между США и Турцией осложнились после проваленного военного переворота 2016 года, вину за который Эрдоган возложил на оппозицию, укрываемую в США. Затем Вашингтон отказался поставлять Анкаре американские зенитные ракетные комплексы Patriot. А после того, как "в отместку" Турция приобрела российскую систему, США заявили, что покупка Турцией С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе производства F-35. Турция занималась в том числе производством деталей для самолета.

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В С-400 Турции есть уникальная функция, которой нет в ПВО России

Темы турция с-400 турция и сша яшар ниязбаев реджеп эрдоган
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