Парадокс, что про российские ЧВК постоянно говорят во всем мире, хотя их нет даже в нашем законодательстве. Для чего они нужны? Каковы их задачи? Почему без них государство всегда будет иметь дополнительные проблемы? Что нужно сделать? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил издатель, финансовый директор Центра стратегической конъюнктуры, эксперт по частным военным компаниям Александр Воробьёв.
Читайте начало интервью:
— Александр Викторович, чем частное охранное предприятие отличается от частной военной компании? Они за рубежом работают?
— Надо смотреть на экономические виды деятельности, которыми занимаются эти организации. Охранные компании только охраняют, а вот с частной военной компанией все — намного сложней. Само это наименование — просто калька перевода с английского.
Также мы все постоянно говорим: применение мягкой силы. Мы даже не задумываемся, почему на Западе так любят мягкую силу. У них ведь даже боеприпасы для стрелкового оружия обозначаются как мягкие боеприпасы.
Для нас мягкая сила — это, когда мы дарим африканцам плюшевых медведей. А для англосаксонцев — мягкая сила, когда они просто стреляют, допустим, из мелкашки в голову. Вот и вся разница. Пытаясь перевести этот термин, мы просто всё только запутали.
Поэтому здесь надо смотреть только на функции, которые должна выполнять частная военная компания. Никакой ЧОП не занимается разведкой, обучением и логистикой, туда они просто не допускаются. Этим занимаются как раз ЧВК.
Иван Солоневич написал простую фразу, что Россия всегда воевала, либо готовилась к войне. Вся наша промышленность, которой мы гордимся, так или иначе связана с военно-промышленным комплексом. Так давайте использовать эту ситуацию.
Сейчас перед нами стоят задачи по нахождению новых рынков, развитию связей с дружественными странами и налаживанию контактов с потенциально дружественными. Причем, с нами многие хотят дружить. Но мы должны охранять свои интересы. Добро должно быть с кулаками.
Такие задачи могут решать только частные военные компании. Наши армейские структуру эту задачу решить не смогут. Они — слишком громоздкие и неповоротливые. Это как слон в лавке, которую перебил всю посуду.
Надо исходить из опыта других стран, прежде всего — англосаксов. Кто координирует действия частной военной компании у американцев? — Госдеп. А в Британии кто? — Foreign office.
— Министерство иностранных дел.
— Сейчас у нас, насколько я знаю, идет противостояние, все думают, кому передать эти функции, кто должен быть координатором. Мне кажется, надо усилить Министерство иностранных дел и передать эти функции ему.
Потому что мы, с одной стороны, должны показывать кулаки, но с другой стороны, все-таки те специалисты, которые работают в Министерстве иностранных дел, смогут правильно сформулировать задачу и не вляпаться.
В госмашине нет какого-то отдельного руководства. Есть инструкции, регламент, внутренние документы, нормативная база. Надо из этого исходить. Но вот в отношении ЧВК у нас нормативной базы нет. Обсуждения этих вопросов сейчас идет, но опять же затягивается…
— Нет политической воли?
— Нет, просто нам очень глубоко вбили в голову мифы, что частные военные компании — это ужасные головорезы. Но давайте вспомним фильм "Великолепная семерка". Там жители наняли 7 ковбоев за еду, и они спасли деревню.
Сейчас перед миром стоит очень большая задача. Конфликты надо решать до их возникновения. Если они не решаются мирно, их надо решать с низового уровня. А это могут сделать только частные военные компании. Людей надо защищать. Но ведь у нас никто об этом не говорит.
Сотни тысяч людей каждый год гибнут в военных конфликтах. Многие подрываются на взрывных устройствах: самодельных, заминированных. Так давайте создадим частные военные компании, которые будут заниматься разминированием по всему миру. Мы же этого не делаем.
— Как только такие компании легализуются, на государство ляжет ответственность, так? Кто будет выплачивать компенсации за ранения и гибель бойцов? Государство?
— Компенсация за ранение и гибель выплачивается обязательно. Потому что если их не выплачивать, будет большой скандал. Когда человек получил компенсацию, то все пройдет тихо-мирно. Мы же практически не знаем никаких скандалов, связанных с тем, что какие-то бойцы частных военных компаний что-то такое сотворили.
Допустим, иракцы разорвали шесть американцев на части. Был такой конфликт в компании, которая сейчас называется "Академия". Ну и что?… Все прошло тихо, шума не было.
Потому что семьи получили компенсацию. Да, людей уже не вернешь, но в любой профессии есть риск, только где-то больше, где — меньше. Когда самолет терпит крушение, что требуют родственники погибших?
— Страховые компании будут выплачивать.
— Везде так и есть. Государство может легко координировать деятельность частных военных компаний по простому принципу. — Организовывать тендеры, а тем, кто проштрафится, больше заказы не давать.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.