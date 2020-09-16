Зачем государству нужны ЧВК?

Парадокс, что про российские ЧВК постоянно говорят во всем мире, хотя их нет даже в нашем законодательстве. Для чего они нужны? Каковы их задачи? Почему без них государство всегда будет иметь дополнительные проблемы? Что нужно сделать? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил издатель, финансовый директор Центра стратегической конъюнктуры, эксперт по частным военным компаниям Александр Воробьёв.

Читайте начало интервью:

— Александр Викторович, чем частное охранное предприятие отличается от частной военной компании? Они за рубежом работают?

— Надо смотреть на экономические виды деятельности, которыми занимаются эти организации. Охранные компании только охраняют, а вот с частной военной компанией все — намного сложней. Само это наименование — просто калька перевода с английского.

Также мы все постоянно говорим: применение мягкой силы. Мы даже не задумываемся, почему на Западе так любят мягкую силу. У них ведь даже боеприпасы для стрелкового оружия обозначаются как мягкие боеприпасы.

Для нас мягкая сила — это, когда мы дарим африканцам плюшевых медведей. А для англосаксонцев — мягкая сила, когда они просто стреляют, допустим, из мелкашки в голову. Вот и вся разница. Пытаясь перевести этот термин, мы просто всё только запутали.

Задачи ЧВК

Поэтому здесь надо смотреть только на функции, которые должна выполнять частная военная компания. Никакой ЧОП не занимается разведкой, обучением и логистикой, туда они просто не допускаются. Этим занимаются как раз ЧВК.

Иван Солоневич написал простую фразу, что Россия всегда воевала, либо готовилась к войне. Вся наша промышленность, которой мы гордимся, так или иначе связана с военно-промышленным комплексом. Так давайте использовать эту ситуацию.

Сейчас перед нами стоят задачи по нахождению новых рынков, развитию связей с дружественными странами и налаживанию контактов с потенциально дружественными. Причем, с нами многие хотят дружить. Но мы должны охранять свои интересы. Добро должно быть с кулаками.

Такие задачи могут решать только частные военные компании. Наши армейские структуру эту задачу решить не смогут. Они — слишком громоздкие и неповоротливые. Это как слон в лавке, которую перебил всю посуду.

Надо исходить из опыта других стран, прежде всего — англосаксов. Кто координирует действия частной военной компании у американцев? — Госдеп. А в Британии кто? — Foreign office.

— Министерство иностранных дел.

— Сейчас у нас, насколько я знаю, идет противостояние, все думают, кому передать эти функции, кто должен быть координатором. Мне кажется, надо усилить Министерство иностранных дел и передать эти функции ему.

Потому что мы, с одной стороны, должны показывать кулаки, но с другой стороны, все-таки те специалисты, которые работают в Министерстве иностранных дел, смогут правильно сформулировать задачу и не вляпаться.

В госмашине нет какого-то отдельного руководства. Есть инструкции, регламент, внутренние документы, нормативная база. Надо из этого исходить. Но вот в отношении ЧВК у нас нормативной базы нет. Обсуждения этих вопросов сейчас идет, но опять же затягивается…

— Нет политической воли?

— Нет, просто нам очень глубоко вбили в голову мифы, что частные военные компании — это ужасные головорезы. Но давайте вспомним фильм "Великолепная семерка". Там жители наняли 7 ковбоев за еду, и они спасли деревню.

Международные проблемы

Сейчас перед миром стоит очень большая задача. Конфликты надо решать до их возникновения. Если они не решаются мирно, их надо решать с низового уровня. А это могут сделать только частные военные компании. Людей надо защищать. Но ведь у нас никто об этом не говорит.

Сотни тысяч людей каждый год гибнут в военных конфликтах. Многие подрываются на взрывных устройствах: самодельных, заминированных. Так давайте создадим частные военные компании, которые будут заниматься разминированием по всему миру. Мы же этого не делаем.

— Как только такие компании легализуются, на государство ляжет ответственность, так? Кто будет выплачивать компенсации за ранения и гибель бойцов? Государство?

— Компенсация за ранение и гибель выплачивается обязательно. Потому что если их не выплачивать, будет большой скандал. Когда человек получил компенсацию, то все пройдет тихо-мирно. Мы же практически не знаем никаких скандалов, связанных с тем, что какие-то бойцы частных военных компаний что-то такое сотворили.

Допустим, иракцы разорвали шесть американцев на части. Был такой конфликт в компании, которая сейчас называется "Академия". Ну и что?… Все прошло тихо, шума не было.

Потому что семьи получили компенсацию. Да, людей уже не вернешь, но в любой профессии есть риск, только где-то больше, где — меньше. Когда самолет терпит крушение, что требуют родственники погибших?

— Страховые компании будут выплачивать.

— Везде так и есть. Государство может легко координировать деятельность частных военных компаний по простому принципу. — Организовывать тендеры, а тем, кто проштрафится, больше заказы не давать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев