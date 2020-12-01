Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе

Портал Avia. pro публикует фальшивки с украинского сайта, рассказ о неэффективности российских ЗРК "Тор" в Нагорном Карабахе — это заказная турецкая информация, считает эксперт Юрий Кнутов.

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Портал Avia. pro перепечатывает фальшивые новости

Портал Avia. pro опубликовал статью о неэффективной работе ЗРК "Тор" в Нагорном Карабахе по подавлению турецких беспилотников Bayraktar .

"Приобретённые Арменией российские ЗРК "Тор" продемонстрировали в Карабахе нулевой результат. Несмотря на тот факт, что российские ЗРК "Тор" позиционируются как средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а ряд экспертов и вовсе называл комплексы "Тор" уничтожителями турецких "Байрактаров", в ходе полуторамесячного конфликта в Карабахе, эти комплексы не сбили ни одного ударного БПЛА Bayraktar TB2, продемонстрировав нулевую эффективность”, — говорится в статье.

Наоборот, беспилотники, стоящие на вооружении Азербайджана легко уничтожали армянские ЗРК "Тор", так же утверждается в статье.

В комментарии для "Правды.Ру" военный эксперт, директор музея войск ПВО, Юрий Кнутов заметил, что Avia. pro перепечатывает новости с украинского сайта Defence Express, а у Avia. pro перепечатывают все остальные российские ресурсы, и фальшивые новости, "как пирожки, разлетается по России".

Юрий Кнутов считает, что фальшивок в отношении российского оружия в СМИ очень много, и это намеренная дезинформация.

"Кто, что и сколько там (в Карабахе) сбил, мы с вами не знаем реально. Информация от Avia. pro может быть заказной азербайджанской информацией или турецкой информацией для того, чтобы свой Bayraktar продавать активно и эффективно", — сказал военный эксперт.

ЗРК "Тор" легко уничтожить?

Что касается уничтожения установок "Тор", проданных Россией за рубеж, то Юрий Кнутов полагает, что, как правило, это происходит по трём причинам:

— расчёты подготовлены "не очень хорошо", — неправильная маскировка установок, — они действуют по одиночке, хотя должны друг друга прикрывать

"Есть в танке такое понятие как "мёртвая зона" или "мёртвая воронка", есть ограничения, связанные с горной местностью, когда сигналы как следует не проходят. Но если использовать попарно две машины, которые должны стоять, допустим, в 3 км друг от друга и прикрывать друг друга, то таких проблем не будет вообще", — пояснил Юрий Кнутов.

Он сожалеет, что в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе "это железное правило" нарушалось и нарушается.

Это связано, по мнению Юрия Кнутова, с заносчивостью, пренебрежением и презрением: "мы, мол, сами, мы профессионалы, мы сами всё умеем, мы всё знаем, мы вас научим".

"Я уверен, что они (армяне) прошли подготовку у нас, и сказали, что дальше мы сами со всем справимся", — сказал эксперт.

Что касается маскировки, то даже есть видеоролик, где видно, как уничтожается "Тор". Азербайджанцы дождались, когда он заехал в сарай, и там его уничтожили, продолжил Юрий Кнутов.

"В Сирии вообще "Панцири" стоят на взлетно-посадочной полосе. Есть ролик, как солдаты курят рядом с "Панцирем". Подлетает израильский беспилотник и уничтожает его. В Ливии — такая же история, "Панцирь" едет по шоссе, его перевозят на тягаче, не закрыв ни сетью, ни брезентом, ничем. И его "накрывают". То есть допускается колоссальное количество тактических ошибок", — сделал вывод эксперт.

Семейство "Тор" в Сухопутных войсках ВС России является основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией противника. В Сирии расчёты боевых машин данного ЗРК во взаимодействии с экипажами комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" уничтожили более 45 беспилотников террористов. Благодаря усовершенствованному арсеналу комплекс способен прикрывать от средств нападения противника фронтовую полосу протяжённостью 20 км.

Главный конструктор предприятия Виктор Елецкий заявил, что вероятность уничтожения "Тором-М2" любых типов самолётов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб, приближена к 100%. В боекомплект комплекса входят до 16 ракет 9М338К.

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