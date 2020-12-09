Основные причины поражения США во Вьетнаме

США изначально была не нужна война во Вьетнаме. Вторгшись туда, они совершили множество серьёзных ошибок, прежде всего кадровых. Каких? Что позволяло северным вьетнамцам внедрить множество своих людей в руководство южан? Почему испытываемые там новые виды американского вооружения быстро оказывались доступны для изучения советским специалистам.

Принимали ли наши войска непосредственное участие во Вьетнамской войне? Могли ли вьетнамские лётчики говорить по-русски? Обо всём этом и многом другом рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой историей Дальнего Востока Санкт-Петербургского университета, профессор Владимир Колотов.

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— Владимир Николаевич, вы сказали, что непродуманную политику продвижения католических переселенцев из Северного Вьетнама коммунистическое руководства активно использовало для внедрения своих людей во власть Южного Вьетнама. Благодаря антикоммунистической риторике они быстро делали карьеру и становились даже приближенными нескольких южновьетнамских президентов.

— Да, и чем больше американцы давили на идеологию и религию, тем больше северо-вьетнамская разведка внедряла туда своих людей. Эти ребята были хорошо профильтрованы.

Американская разведка готовила и вьетнамских журналистов, которые освещали войну во Вьетнаме. Но в итоге оказалось, что хотя они на ЦРУ и работали, но основная трудовая книжка у них была в северо-вьетнамской разведке. В итоге, что бы они там ни придумывали, все это ложилось на стол в Ханое очень быстро.

— А в Кремле?

— В Кремле, я думаю, тоже все прекрасно знали, потому что было налажено тесное сотрудничество между Ханоем и Москвой. Для того, чтобы сдерживать американцев в Южном Вьетнаме, очень активно работала военно-техническая разведка, южновьетнамские партизаны выкрадывали американские ракеты.

Локальные конфликты — полигоны великих держав

В то время у них была такая перспективная разработка "Шрайк" — ракета, которая шла по лучу радара. Нашим интересно было посмотреть ее устройство.

Соответственно, если Москве было нужно, южновьетнамские партизаны старались. Прямо с американских баз эти ракеты исчезали и материализовывались уже в Москве.

Все зоны конфликтов на периферии, конечно, прежде всего используются великими державами для тестирования разного рода систем вооружения. Во Вьетнаме и Корее активно испытывались новые системы разного рода.

Так было и в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе. Там испытывались, прежде всего, боевые дроны и всякие другие беспилотные летательные аппараты, средства противодействия и так далее.

Наши во Вьетнаме непосредственно в военных действиях участия не принимали. Но они были на позициях, особенно когда речь зашла уже о бомбардировках Северного Вьетнама, приходилось, конечно, учить вьетнамских коллег в боевой обстановке. Они в основном управляли зенитно-ракетными комплексами. Также были наши военные врачи.

— В анекдотах говорится, что вьетнамские летчики на чистом русском языке общаются в эфире.

— Могли, кстати, вьетнамские летчики общаться на русском, потому что Вьетнам направлял в Советский Союз летчиков. Я с некоторыми из них недавно общался. Они до сих пор помнят русский язык, потому что их на русском языке учили.

Соответственно, в боевой обстановке они могли использовать тот язык, на котором их учили управлять самолетом, тем более, что управление на русском языке подписано.

— Вы назвали несколько серьезных просчетов американцев во Вьетнаме. Что на ваш взгляд стало главной причиной их поражения?

— Эдвард Лансдейл формировал основы для будущего проамериканского режима в Южном Вьетнаме. Но у Лансдейла был конфликт с министром обороны Робертом Макнамарой, который убрал его оттуда. Насколько я понимаю, этим он во многом и обеспечил победу северовьетнамского режима.

Потому что, если бы оставались в поле такие люди как Эдвард Лансдейл, очень сложно было бы зачистить Южный Вьетнам. Но политика пошла по технократической линии в стиле Роберта Макнамары, он заменил людей, которые понимали оперативную ситуацию.

Все вопросы стали решать системные аналитики, которые ситуации просто не знали, а исходили из каких-то умозрительных конструкций. Они создали нежизнеспособную систему, которая при первых ударах северовьетнамского наступления посыпалась.

Вьетнамский крах США

В конце 1967 года от американских военных шли бодрые рапорты: мы вот-вот победим, но в январе 1968 года начинается наступление северо-вьетнамской армии.

Тогда в Южном Вьетнаме было полмиллиона американских солдат, но оборона сразу посыпалась. Одновременно было совершено нападение практически на 100 крупных городов в Южном Вьетнаме.

Было частично захвачено даже американское посольство в Сайгоне. Очень сложная была ситуация была, и очень высокие потери.

Через пару месяцев сняли Макнамару, потом главнокомандующего американскими войсками, потому что он ситуацию уже явно не контролировал и только выступал с инициативами: дайте мне еще 200 тысяч солдат. А чтобы 200 тысяч солдат выставить, надо было призвать 400 тысяч.

Конечно, в условиях, когда потери убитыми составляли 2500 человек в неделю, американское общество эти вещи воспринимало крайне негативно. И это было совершенно правильно, потому что политика и сами причины войны были непонятны солдатам.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев