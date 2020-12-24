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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: разведка была, есть и будет всегда

Силовые структуры

Разведка в прошлом и современном мире. 20 декабря Служба внешней разведки России отметила супер-юбилей — 100 лет! За это время было много успехов, случались и неудачи. Много ли мы знаем об этом, почему о многом не узнаем никогда? Как работает эта служба в нынешних условиях? Почему важность разведки повышается? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Игорь, ведь советская атомная бомба тоже была создана в кратчайшие сроки именно благодаря нашим разведчикам, так?

— Да, хорошо поработала наша агентура — знаменитая кембриджская пятерка во главе с Филби. Эти люди во многом помогли нам выиграть войну, а потом и похитить секрет американской ядерной бомбы.

Атомная бомба под колпаком

Мы были предназначены как жертва следующего атомного удара после Японии. Своими силами мы в такие короткие сроки не создали бы атомную бомбу, если бы не разведка.

Еще в конце 30-х годов наша научно-техническая разведка сообщила о том, что идут крупные исследования ядерных реакций. Потом на Западе был создан Урановый комитет. Наша агентура в Великобритании и США даже чертежи добывала и передавала.

С помощью этой информации Курчатов ускорил работу. Его коллектив смог в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов, как раз благодаря тем документам, которые добыла наша разведка.

Это не было по достоинству оценено тогда, но уже в российское время, в 90-х годах, та группа наших разведчиков (они еще были живы), которые добыли секрет американской ядерной бомбы, получили звание Героев Российской Федерации.

Успехи и неудачи

Примеров успехов нашей разведки — очень много. Мы знаем об успешной операции по приобретении ценной агентуры в штаб-квартире Центрального разведывательного управления.

Знаменитый начальник советского отдела ЦРУ Олдрич Эймс был нашим агентом, он сдал нам всех источников американской разведки в Советском Союзе — больше 20 агентов, которых наша контрразведка сама никогда бы вычислить не смогла.

Конечно, жаль, что нет сейчас такого агента, потому что агентура противников у нас, безусловно, присутствует на высших этажах системы государственного и военного управления. Нужны такие источники, которые могут самые главные секреты противника передать нам.

Олдрич Эймс работал уже за деньги, а не по убеждениям, как многие наши западные агенты в начале советской власти. Он получил в общей сложности два миллиона долларов, но это — не так много за то, что он сделал.

Предатели жестокого мира спецслужб

Потом один из предателей — полковник Потеев, бежавший на Запад его сдал. В результате Олдрич Эймс получил пожизненное заключение. Сейчас он отбывает его в тюрьме особо строгого режима Алленвуд в Соединенных Штатах Америки без какого-либо шанса на помилование.

После распада СССР, к сожалению, появилось много таких агентов, которые сдали наши нелегальные сети.

В начале двухтысячных годов в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран замечательные, выдающиеся наши нелегалы, многие из которых даже уже забывали русский язык, работая у противника, будучи генералами разведки, были сданы.

Но таков жестокий мир спецслужб. А без разведки в современном мире государство никак существовать не может, поэтому даже самые малые страны стараются создать свои разведывательные сети.

Кто работает более успешно, а кто не успешно, трудно сказать, потому что здесь многие вещи они никогда не всплывают. О тех или иных событиях, операциях чаще всего мы узнаем только в результате провала или явного успеха какой-либо стороны.

— Об успехах мы можем даже никогда не узнать.

— Да, большинство успехов мы, конечно, никогда не узнаем, но важно понимать, что разведка есть, была и будет пока существуют государства.

— Знание — сила. Это — главное в разведывательной деятельности?

— Конечно, на самом деле работа разведчика выглядит совсем не так, как в фильмах про Джеймса Бонда или каких-то других популярных стрелялках.

Главная задача разведки — это доступ к источникам информации, к влиятельным людям, к государственным секретам, которые никогда не найдешь в интернете, к документам, которые носят гриф "совершенно секретно" либо "особой важности".

Это — наша система грифования документов. На Западе есть другие обозначения, но смысл в том, что никак нельзя допустить утечку этой информации. А разведка, соответственно, старается получить доступ к тому, что хранится под грифом и в головах у людей, принимающих важнейшие решения.

Сегодня роль разведки повышается не только в связи с обострением международной конкуренции во всех сферах, но и в связи с тем, что пандемия коронавируса поставила вопрос о новых биологических угрозах, продолжается борьба с международным терроризмом.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы свр ссср история олдрич эймс атомная бомба игорь коротченко служба внешней разведки
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