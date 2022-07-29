РФ непозволительно медленно решает вопрос с Запорожской АЭС

Украина резко увеличивает экспорт электроэнергии в Европу, позволяя ей пройти зиму, а себе — удержаться на грани дефолта. Это несёт гибель солдатам РФ. Необходимо переводить ЗАЭС в юрисдикцию "Росатома" и подключать к энергосистеме РФ.

Запорожская АЭС не должна работать на Украину

Компания "Укрэнерго" увеличит объёмы экспорта электроэнергии в Евросоюз в 2,5 раза с 30 июля, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

Очевидно, что вырученные деньги пойдут на оплату поставляемого оружия, которое убивает российских солдат или позволит экономически поддержать киевским режим, который находится на грани дефолта из-за дефицита бюджета.

Дефолт уже объявлен крупнейшим налогоплательщиком — компанией "Нафтогаз". На очереди и другие украинские госкорпорации — "Укрэнерго" и "Укравтодор".

С другой стороны, Украина этим шагом помогает враждебному России Евросоюзу пережить зиму в условиях дефицита газа, что явно не в российских интересах.

Ситуацию можно исправить, переключив Запорожскую АЭС (ЗАЭС), давно находящуюся под контролем РФ, на энергоснабжение российских областей, например Крыма, который является энергодефицитным.

ЗАЭС с марта 2022 года интегрирована в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и генерирует (тремя блоками из шести) около 40 миллиардов киловатт в год. Это составляло до начала СВО треть потребляемой Украиной электроэнергии.

Сегодня многие предприятия и города на востоке Украины намеренно подставлены киевским режимом под удары ВС РФ и разрушены, что позволило отдать Европе излишки генерируемой электроэнергии.

Два предложения России по ЗАЭС

С российской стороны прозвучало публично два предложения. В мае вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь предложил продавать Украине электроэнергию с ЗАЭС. А если покупать не станут, то станция "будет работать на Россию".

Несомненно, что договорённостей по первому предложению не будет. Остаётся второй вариант.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил месяц назад, что специалисты восстанавливают энергоинфраструктуру на освобождённой части Запорожской области, чтобы начать поставки в Крым.

"Атомная станция, которая сейчас под нашим контролем электроэнергию поставляет достаточно эффективно, и мы хотим начать её поставлять в Крым. Восстанавливаем", — сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".

С МАГАТЭ вопрос решаем

Остаётся решить вопрос с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сделал обязательным для каждого государства-участника заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях.

Здесь диалог возможен, так как МАГАТЭ — орган сугубо технический и не может давать политической оценки деятельности того или иного государства. Так, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, так как важен момент контроля над ядерным объектом.

"Поддерживаю диалог с российскими властями. Крайне важно поддерживать открытый диалог с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, выходя за рамки законности", — заявил Гросси в интервью испанской газете El Pais, комментируя ситуацию с АЭС на Украине.

Ранее заместитель руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев заявил, что ядерная безопасность на Украине находится на крайне низком уровне, в частности, из-за отсутствия должного финансирования при большой нагрузке на отрасль, которое не всегда покрывало даже текущий ремонт.

Добавим, что ВСУ атакуют ЗАЭС, видимо, с целью её разрушения, и это в МАГАТЭ тоже учтут.

На этих посылах можно договариваться с МАГАТЭ о переводе ЗАЭС под контроль "Росатома", и делать это надо быстрее.

Тогда Украина лишится большой доли генерации, что может вызвать проблемы с энергоснабжением в стране и сорвёт планы по масштабному экспорту украинского электричества в Европу, что лишит поддержки киевский режим.

ЗАЭС — крупнейший, но не единственный объект на освобождённых территориях, это ещё Запорожская ТЭС, Каховская ГЭС и Углегорская ТЭС. Сегодня все эти объекты работают в единой объединённой энергосистеме Украины.

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