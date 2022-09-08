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Автор Любовь Степушова

"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям

Силовые структуры » Министерство обороны

Попытка увидеть "хитрый план" в действиях Минобороны РФ в Харьковской области разбивается о железобетонный аргумент: пока он реализуется, боевики ВСУ устроят массовую резню в Балаклее.

"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям

Боевики ВСУ угрожают расправой горожанам — всем без исключения

Бои в Балаклее ещё идут, но сдача Россией городов на Украине — это не только проблема военная, но проблема безопасности значительной части местного населения и видения им возможности опереться на Россию в своей будущей жизни.

Это самый главный вывод, который можно сделать из отступления ВС РФ на ранее освобождённых территориях в Херсонской и Харьковской области.

В Телеграм-каналах украинских карателей звучат призывы: ждите нас коллаборанты, мы идём и будем вас уничтожать.

"Если есть города-герои, то должны быть города-предатели. Номинирую на это почетное звание Херсон и всех его жителей", — угрожает херсонцам один из боевиков ВСУ, воюющий под Херсоном.

Этот же боевик за нелицеприятный комментарий в его адрес в паблике обещает один удар в лицо российского пленного.

Балаклею надо брать обратно и скорее

То есть, заняв Балаклею, ВСУ могут устроить массовую резню горожан, которые уже могли и гражданство РФ получить. Поэтому Балаклею надо брать обратно и как можно скорее.

О сложности момента говорит заявление властей на освобождённых территориях о том, что семьям с детьми на время надо покинуть опасные районы, "где активизировались боевые действия". Под угрозой захвата ВСУ находится город Купянск.

"В целом, оперативный кризис продолжает развиваться и стабилизировать ситуацию командование ВС РФ на данном направлении пока не может. Происходящее остро напоминает историю с потерей Пальмиры в 2016-м году", — пишет Борис Рожин.

Хитрый план Минобороны РФ

На фоне молчания Минобороны в лице Игоря Конашенкова, военкор Алексей Живов опубликовал своё резюме прошедшего дня.

По его словам, наступая в обхват Балаклеи, части ВСУ залезли "в тонкую кишку", которая уязвима для ударов.

В отличие от Херсона, где у ВС РФ нет резервов, "Балаклейский мешок" расположен недалеко от резервных частей РФ на территории России, и "короткое плечо" позволяет нанести контратакующий удар по скоплению наступающих частей ВСУ, считает военкор.

Телеграм-канал "Записки ветерана" — военнослужащего на Харьковском фронте, считает что если в ближайшее время Минобороны РФ не объяснит, "что за хитрый план они замыслили с Балаклеей, то, как минимум, должны быть сделаны оргштатные выводы по командованию на Западном направлении".

"Пожарная команда по спасению ситуации выдвинулась, ждём конкретных решений", — указывает канал.

Если мирное население Балаклеи за это время подвергнется репрессиям и убийствам, на плане Кремля о референдумах по воссоединению с РФ в ближайшее время можно ставить крест.

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