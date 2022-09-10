Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть

Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.

Пояснения Минобороны РФ не убедительны

Минобороны РФ впервые за три дня пояснило обстановку в Харьковской области. Игорь Конашенков заявил в субботу, что "проведена операция по свёртыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР, проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

Это делалось "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса", сказал Конашенков.

То есть, по версии Минооброны, войска из Харьковской области вывели специально для наступательных действий в ДНР.

Но с потерей Изюма, ВС РФ лишаются возможности атаковать Славянскую группировку ВСУ с севера, а будут вынуждены атаковать "в лоб", где оборона эшелонирована.

Ожидали главного удара на Мелитополь

Скорее всего причина другая — в Минобороны опасались главного удара в направлении на Мелитополь, и войска перегруппировались в несколько другом направлении.

Об этом направлении пишет ТГ-канал "Легитимный". Согласимся, потерять Запорожскую область или Херсон для России гораздо нежелательнее, так как там референдумы были уже почти назначены, в отличие от Харьковской области, которая была освобождена от силы на 20%.

Не уверен — не обгоняй

Второй вывод, следующий из организованного отхода — у РФ на данный момент главная задача прежняя — не допустить потерь личного состава ВС, участвующего в СВО.

Гражданские жизни "одного народа" в Кремле ценятся меньше. И по этому поводу надо сделать выговор руководству в Москве — не надо было демонстративно налаживать жизнь в Харьковской области "под себя" с привлечением лояльных людей. Отправлять балаклейских детей на отдых в Крым, привлекать к новой учебной программе школы и так далее. Теперь всем людям, поверившим Москве, придётся эвакуироваться. Но многие уже не успели.

Но есть одно обстоятельство, которое Киев упускает из виду. Его боевики терроризируют население тех территорий, куда они вернулись. То есть они сеют ненависть. Репрессии против учителей, врачей, бизнеса, который сохранил рабочие места, работников коммунальной сферы и так далее обернутся ростом антиукраинских настроений.

Как это было летом 2014 года

Что касается резервов у ВС РФ, то они есть (тот же третий армейский корпус). Хочется верить, что есть план, который был реализован в Донбассе в 2014 году. Тогда летом ВСУ наступали на Донецк и Луганск с целью отрезать ополчение от российской границы. В июле были взяты Дебальцево и Лисичанск, а Луганск и Донецк были под угрозой окружения. На высоте Саур-Могилы оборонялись из последних сил.

Иловайск — город в окрестностях Донецка должен был пасть в конце августа, и тогда ВСУ вышли бы на границу, а Донецк был бы окружён. Но в конце августа был введён в действие план Москвы по контрнаступлению, в результате чего был замкнут Иловайский котёл, в котором погибли до трех тысяч солдат ВСУ.

Путин демонстрирует уверенность

Сейчас Киев тоже бросил огромные силы в Харьковском направлении, но может "заиграться". Как пишет "Легитимный", риск для киевского режима заключается в том, что "если РФ удастся купировать наступление и противопоставить эффективное контрнаступление, тогда уже (Владимир) Зеленский окажется в тяжелом положении".

С трудом верится, что Владимир Путин участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация в СВО была бы критическая. Значит, план есть, доверимся президенту.

"Сейчас будет много вбросов от Банковой, но стоит понимать, что говорят только "клоуны ОП" и сливные бачки в виде ТГ- каналов. Официальные лица молчат, понимая всю хрупкость ситуации", — пишет "Легитимный"

Как бы то ни было, инициатива в СВО перешла к Украине. Посмотрим, надолго ли.

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