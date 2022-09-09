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Автор Любовь Степушова

Идущее сражение за Изюм станет решающим в СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Ситуация под Купянском в Харьковской области для ВС РФ к вечеру 9 сентября стабилизировалась. Попытка ВСУ взять Изюм с севера не удалась. Решающей будет попытка атаковать город с юга через Лиман.

Идущее сражение за Изюм станет решающим в СВО

Взятие Изюма с севера ВСУ не удалось

Главная цель нынешнего наступления ВСУ, как пишут украинские ТГ-каналы — взятие Изюма, который является главным плацдармом российских войск для наступления на оккупированные территории ДНР.

Информацию о взятии Балаклеи и других населенных пунктов Харьковской области Генштаб ВС Украины по-прежнему не публикует. ТГ-канал 93 бригады ВСУ "Холодний яр" в пятницу констатировал, что Балаклея была взята не полностью, а под Купянском — "замес" с тяжёлыми потерями.

"Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несём тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, в сам город уже прибыли "вагнеровцы". Авиация буквально не слезает с неба. На душе возникает поганое ощущение засады", — пишет канал.

Другой канал — боевика 35 бригады ВСУ, сообщает, что "побратимам" под Купянском пришлось "резко отступать", так как "что-то пошло не по плану".

Канал "ЗеРада" информирует, что после двух неудачных штурмов Купянска с использованием танков, ВСУ начали обстрел моста через реку Оскол. От идеи форсировать Оскол и наступать дальше ВСУ отказались.

Сейчас для украинцев основная задача — закрепиться на занятых территориях и расширить прорыв, чтобы российская армия не успела стабилизировать фронт. В Харьков перебрасывают все доступные резервы и технику, чтобы усилить контрнаступление, добавляет канал "Резидент".

Госбюро расследований Украины указывает, что начало фильтрацию в Балаклее. Это одно из трагических последствий просчётов Генштаба ВС РФ под Харьковом, которое отрицательно скажется на настроениях лояльной к РФ части населения Украины.

Роковое обстоятельство для ВСУ — господство авиации РФ

Минобороны РФ публикует кадры о переброске подкреплений в Харьковскую область, где части ВСУ прорвались, по некоторым данным, до реки Оскол. Однако атаку на Купянск, как сообщают российские ТГ-каналы, кадровые части ВС РФ отбили, а также они не отошли от населённого пункта Савинцы, захват которого открывал бы путь ВСУ на Изюм с севера.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что угроза, которую создавали мобильные украинские части, в пятницу ликвидирована за счёт ввода в бой российских резервов, переброшенных "издалека".

Российские войска, по его словам, накапливаются у Купянска быстрее, чем украинские, в численном составе они выравниваются (раньше соотношение было 1:10 в пользу ВСУ), а в условиях превосходства ВС РФ в авиации это может стать для ВСУ роковым обстоятельством.

Наметился перелом в российскую сторону, ситуация выглядит стабильной, резюмирует Юрий Подоляка в своём ТГ-канале.

Наступает кульминация генерального сражения украинской кампании

Юрий Подоляка предположил, что следующий удар ВСУ нанесут на Лиман, чтобы попытаться отрезать Изюм с юга.

Основные задачи на текущий момент — удержать Купянск, не допустить прорыва на Изюм и удержать снабжение изюмской группировки, пишет военный аналитик Борис Рожин в своём ТГ-канале.

ТГ-канал "Рыбарь" сообщает, что ВС РФ весь день наносят массированные удары по местам скопления и районам базирования разнообразных формирований в Харькове и окрестностях. "Накрыли", в том числе, госпиталь, где скопилось много раненых ВСУ, рвавшихся к Балаклее, Изюму и Купянску.

В пятницу прозвучало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина прекратит боевые действия, то она "прекратит свое существование". Это говорит о том, что никаких новых "Минсков" не будет, а будет только капитуляция одной из сторон, и сомнительно, что ядерной державы — Российской Федерации.

Похоже, что Харьковское сражение является генеральным в СВО.

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