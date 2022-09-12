Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября по объектам энергоснабжения на Украине показал настоящий масштаб СВО, который в последнее время рассматривался "под лупой" под Харьковом. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке спецоперации.

Путин повысил ставки в СВО ударами по энергосистеме Украины

Поздно вечером в воскресенье ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по критической инфраструктуре в Харьковской области — двум тепловым электростанциям (ТЭС), что вызвало веерные отключения электроэнергии в смежных областях Украины.

Удар нанесён после телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Данное обстоятельство говорит о том, что консенсуса по новому "Минску" достигнуто не было.

Удар показал настоящий масштаб СВО, который в последнее время рассматривался "под лупой" под Харьковом. Владимир Путин показал Киеву, что он может сделать с Украиной, обнулив все локальные перемоги.

Очевидно, что Москва изменила тактику ведения СВО, повысив ставки или, лучше сказать, уровняв их до украинских, поскольку киевский режим все восемь лет после "Русской весны" бил по критической инфраструктуре Донбасса, а после 24 февраля — по мостам на освобождённых территориях и ЗАЭС.

Представляется также, что вчерашнее полное разрушение ТЭС-5 в Харьковской области, это не ответ на бомбардировки ЗАЭС, а именно долговременная тактика с целью выключения ВСУ от связи и позиционирования через интернет. А также вывода из строя военных госпиталей и создания экономического хаоса. Системность подхода — главное в этой тактике.

Проблема всех 15 украинских ТЭС в том, что у Украины нет специалистов и компетенций по ним, за годы независимости они утеряны. Поэтому уничтожение каждой — безвозвратное.

Далее в качестве целей поражения, вероятно, будут выбраны другие ТЭС, подстанции, станции водоснабжения, ЛЭП, мосты, здания СБУ, МВД, военкоматов.

Реакция граждан Украины — "потерпим, освобождайте нас"

Реакция гражданских лиц на оккупированных территориях будет такая — "потерпим, лишь бы быстрее нас освободили".

Об этом пишет и военкор Александр Коц, цитируя письма из Одессы, и, косвенно, сами боевики ВСУ, которые пишут , что "наши рейхсфюреры и гауляйтеры очень быстро научат (население) ненавидеть всё украинское".

Стратегические цели Киева под Харьковом не достигнуты

Что касается целей Киева, которые он ставил операцией под Харьковом — увеличить поставки западного вооружения, то, как показывают последние сообщения, это далеко не факт. Например, Афины сегодня сообщили, что не будут отправлять Украине российские системы С-300, потому что это может навредить обороноспособности Греции.

Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, Греция готова передать Украине советские гусеничные БМП-1, если взамен получит от Германии БМП Marder 1A3. Но Германия, в свою очередь, заявляет, что исчерпала свои экспортные возможности вооружений, и речь идёт о поддержании собственной обороноспособности.

Европейским лидерам всё сложнее убедить своё население в необходимости оказывать помощь Украине, что несёт тяжёлые экономические последствия и усилении антиправительственных настроений в обществе. Стотысячный митинг в Праге ярко это показал.

С другой стороны, территории, которые бандеровский режим временно вернул, нужно будет содержать зимой в условиях постоянных повторов отключения энерго- и других ресурсов.

Следующие пункты плана Путина

Что Путин ещё сделает? Из очевидного, что было озвучено, как гипотетичное — это прекращение зерновой сделки, что ударит по Украине, лишив её возможности платить за оружие в виде этого бартера. Лидер Турции Реджеп Эрдоган уже анонсировал встречу с президентом РФ по этому вопросу.

Как главнокомандующий, Путин сохранил живую силу войск организованным отходом, поэтому нет сомнений, что через некоторое время будет организовано наступление — пока не в Харьковской области (где ВС РФ заняли позиции по реке Оскол), а в Донбассе — с целью освободить Донецк от обстрелов, и на и на юге — с целью отодвинуть ВСУ от Херсона в направлении на Николаев или на Запорожье.

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