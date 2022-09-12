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Автор Ольга Лебедева

В традициях Третьего рейха: укронацисты устроили террор в захваченных городах

Силовые структуры » Министерство обороны

10 сентября власти ДНР сообщили, что союзные силы оставили Изюм и ещё несколько населённых пунктов на харьковском направлении. Но оставить не значит бросить.

В традициях Третьего рейха: укронацисты устроили террор в захваченных городах

Как сообщило сегодня Минобороны РФ, ВКС России наносят удары по украинским войскам в Харьковской области. В районах Купянска и Изюма у ВСУ как минимум 250 "двухсотых" и около тысячи "трёхсотых":

"В районах населённых пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — рассказал представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Тем временем в захваченных городах

В населённые пункты, оставленные российскими военными, вошли подразделения армии украинской. Примечательно, что часть их солдат, празднуя победу, говорит по-английски.

На фоне таких видеосвидетельств "поддержки" по меньшей мере странно выглядят претензии Киева к западным союзникам, озвученные главой минобороны Незалежной. Алексей Резников, напомним, заявил, что западные страны "не исполняют своих обещаний" и потому, дескать, "Киев с недоверием" к ним относится.

"…Мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир на Украине", — сказал Резников.

Видимо, иностранные солдаты, помогающие украинским "товарищам" и (такое тоже случается) гибнущие за Незалежную, в глазах властей Украины пустое место.

"Захiсники" отрываются по полной. Как всегда на беззащитных

Как сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, в захваченных ВСУ населённых пунктах всушники и иностранные наёмники показательно, на камеру, расстреливают местных жителей.

По рассказам тех, кто по каким-то причинам остался в своих домах, укронацисты зверствуют и беспредельничают вовсю.

И если в Волчанске пока только помечают буквой Z дома и квартиры тех, кто сотрудничал с Россией, намекая на "крупные неприятности", то в Изюме всё намного хуже.

Военкор Александр Коц со ссылкой на Telegram-канал "Рамзай" сообщает, что в городе проходят тотальные обыски, во время которых "захiсники" мародёрствуют и убивают тех, кто пытается помешать, называя всех "москалями" и "ватой":

"Вылезли "дружинники" — те, кто сидел ждал их (ВСУ) прихода. Теперь откровенно сводят счёты с теми, кто не нравится. Просто обвиняют в сотрудничестве с русскими и людей увозят", — пересказывает "Рамзай" слова женщины, у которой сестра не успела уехать из Изюма.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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