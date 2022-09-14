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Автор Любовь Степушова

Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге

Силовые структуры » Министерство обороны

Восемь высокоточных ракетных ударов нанесли ВКС РФ вечером в среду по целям в Кривом Роге. Обозначился системный подход Кремля к ударам по критической инфраструктуре Украины.

Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге

О восьми прилётах сообщили местные власти. Местные паблики подтверждают, что отсутствуют Интернет и вода, а жители скупают воду после отключения водоснабжения. По предварительным данным, удару подверглась насосная станция. Замечено, что в реке Игулец поднимается уровень воды.

Военкор Александр Коц в своём ТГ-канале информирует, что целью ракетного удара могла стать городская Криворожская ТЭС. Она является третьей по мощностью тепловой электростанцией Украины.

Это всё очень хорошие знаки, потому что атака обеспечивает системность в нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины. Первый удар был нанесён 12 сентября по Харьковским ТЭС.

Новый подход Минобороны к СВО обеспечивает перезагрузку всей военной кампании.

Это крайне важно, так как после выхода ВСУ к границе с РФ в Харьковской области весь день поступали сообщения, что ими были атакованы российские сёла и погранпереходы в Белгородской, Курской, Брянской областях. Впору объявлять военное положение и мобилизацию.

Посмотрим, что скажет в ближайшие дни Верховный Главнокомандующий.

Знаменательно, что ПВО Украины не сбила на полёте к Кривому Рогу ни одной ракеты.

Поражение генерирующих энергию объектов создаст ВСУ проблемы — на батарейках и бензиновых генераторах стабильно нельзя поддерживать те же беспилотники и другую электронную технику. Другая проблема — связь и локализация по Интернету. Третья — логистика и снабжение — той же водой.

Очевидно также, что экономика Украины будет испытывать сложности, придётся искать дополнительные источники энергии, перебрасывать её потоки. И Европе придётся отложить помощь в поставках электричества.

К среде стало ясно, что фронт в Харьковской области стабилизировался по реке Оскол, а на южном направлении, в окрестностях Херсона, ВСУ перешли к обороне.

В это же время подразделения ВС РФ наступают в ДНР на Артёмовск и уже вошли на его окраины. "ЧВК Вагнера" освободили населённые пункты Николаевка, Николаевка Вторая. Кроме того, участок трассы Артёмовск — Дзержинск находится под полным огневым контролем российской армии.

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