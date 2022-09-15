Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Цель - наступление: новые удары ВКС РФ добили плотины на реке Ингулец возле Кривого Рога

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские ВКС в четверг вечером нанесли новые удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, что обеспечивает уничтожение Андреевского плацдарма и наступление на Николаев.

Цель - наступление: новые удары ВКС РФ добили плотины на реке Ингулец возле Кривого Рога

Новые удары по критической инфраструктуре Кривого Рога

О новых ударах сообщил мэр города Александр Вилкул в своём ТГ-канале. Также, согласно его информации, был нанесён удар по промышленному предприятию, которое он не назвал но, вероятно, имеется в виду комбинат "Криворожсталь" ("АрселорМиттал Кривой Рог")

По словам военного эксперта Юрия Подлоляки, разрушена вторая плотина на реке Ингулец в районе населённого пункта Искровка. Об этом же сообщает военкор Юрий Котенок.

Ранее в среду восемь ракетных залпов разрушили дамбу Карачунского водохранилища ниже по течению, что вызвало потоп в Кривом Роге. Теперь разрушена и вторая плотина, что свело на нет восстановительные работы на первой плотине.

Задача — развивать наступление на Николаев и Кривой Рог

Подоляка полагает, что уничтожая каскад плотин на реке Ингулец, российское командование решает две задачи.

  1. Создать проблему для группировки ВСУ на Андреевском плацдарме и уничтожить его. Этот плацдарм был создан при "битве за Херсон" на левом берегу Ингульца, и после успеха в Харьковской области ВСУ уже наводили понтонные переправы для расширения плацдарма и развития наступления на Херсон. Но теперь эти переправы смыло, а Ингулец стал рекой, которую очень трудно форсировать.
  2. Выбить из рук Киева рычаг регулирования стока реки, что необходимо при развитии наступления на Николаев или Кривой Рог. Так ВСУ сделали весной — они повысили уровень реки Ирпень и вода, затопившая местность, отрезала наступающую российскую группировку от снабжения.

На Банковой не знают, что делать с новой тактикой ВС РФ

Генштаб РФ начал с воскресенья реализовывать новую тактику уничтожения критической инфраструктуры Украины. Это должно помочь остановить превосходящие численно силы ВСУ, которые вошли в раж наступления.

Были нанесены ракетные удары по Харьковским ТЭС, что оставило части ВСУ без света, связи и вод, а также возможности дальше развивать наступление в Харьковской области.

Украинские ТГ-каналы отмечают, что на Банковой не знают как обеспечить города энергоресурсами, при нанесении ракетных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре.

"На зиму заготовили 7 миллионов кубометров дров "на всякий случай", но этого не достаточно в размерах страны, особенно, если учесть тот факт, что города превратятся в замёрзшие муравейники", — пишет ТГ-канал "Резидент".

Он же отмечает, что Киеву не удалось изменить негативный тренд на Западе в отношении финансовой и военной помощи Украине. Она резко сократилась, в том числе военная, а громкие обещания остаются пустыми.

"На Банковой рассчитывали получать от ЕС 3-4 миллиарда евро в месяц, а по факту мы всего получили от Европы 4 миллиарда с начала войны", — подчёркивает ТГ-канал "Резидент".

 Читайте по теме: Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге

В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать

Помощь США Украине скоро иссякнет

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Куратор: Александр Артамонов
Темы херсон
Новости
Депутат Рады ужаснулся еде для беженцев на Украине: "Блюдо для свиньи"
Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию
В Кировограде обвинили ВС РФ в ударах по сооружениям Искровского водохранилища
InfoBrics: одна фраза Путина про цену на газ разрушила самонадеянные планы ЕС
Российская армия атакует ВСУ иранскими беспилотниками
Актриса Мельникова: русского человека всегда спасала вера
МИД РФ: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях
Руденко: бойцы ВСУ и члены "Айдара"* устроили получасовую перестрелку в Угледаре
Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101
Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Андрей Николаев Болевой приём Алиева: России угрожает обострение на армяно-азербайджанской границе Андрей Николаев Анастасия Жукова Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Сергей Лебедев России пора вспомнить русскую историю и прекратить "каяться" Сергей Лебедев
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Последние материалы
Российская армия атакует ВСУ иранскими беспилотниками
Актриса Мельникова: русского человека всегда спасала вера
МИД РФ: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях
Руденко: бойцы ВСУ и члены "Айдара"* устроили получасовую перестрелку в Угледаре
Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101
Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином
Sohu: атомная субмарина РФ испугала американский авианосец "Джордж Буш"
Бойцы "Отважных" уничтожили разведгруппу боевиков ВСУ на Северском направлении
На Украине суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР
Леонков: судьба ВСУ оказалась незавидной после удара по дамбе в Кривом Роге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников