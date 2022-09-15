Цель - наступление: новые удары ВКС РФ добили плотины на реке Ингулец возле Кривого Рога

Российские ВКС в четверг вечером нанесли новые удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, что обеспечивает уничтожение Андреевского плацдарма и наступление на Николаев.

Новые удары по критической инфраструктуре Кривого Рога

О новых ударах сообщил мэр города Александр Вилкул в своём ТГ-канале. Также, согласно его информации, был нанесён удар по промышленному предприятию, которое он не назвал но, вероятно, имеется в виду комбинат "Криворожсталь" ("АрселорМиттал Кривой Рог")

По словам военного эксперта Юрия Подлоляки, разрушена вторая плотина на реке Ингулец в районе населённого пункта Искровка. Об этом же сообщает военкор Юрий Котенок.

Ранее в среду восемь ракетных залпов разрушили дамбу Карачунского водохранилища ниже по течению, что вызвало потоп в Кривом Роге. Теперь разрушена и вторая плотина, что свело на нет восстановительные работы на первой плотине.

Задача — развивать наступление на Николаев и Кривой Рог

Подоляка полагает, что уничтожая каскад плотин на реке Ингулец, российское командование решает две задачи.

Создать проблему для группировки ВСУ на Андреевском плацдарме и уничтожить его. Этот плацдарм был создан при "битве за Херсон" на левом берегу Ингульца, и после успеха в Харьковской области ВСУ уже наводили понтонные переправы для расширения плацдарма и развития наступления на Херсон. Но теперь эти переправы смыло, а Ингулец стал рекой, которую очень трудно форсировать. Выбить из рук Киева рычаг регулирования стока реки, что необходимо при развитии наступления на Николаев или Кривой Рог. Так ВСУ сделали весной — они повысили уровень реки Ирпень и вода, затопившая местность, отрезала наступающую российскую группировку от снабжения.

На Банковой не знают, что делать с новой тактикой ВС РФ

Генштаб РФ начал с воскресенья реализовывать новую тактику уничтожения критической инфраструктуры Украины. Это должно помочь остановить превосходящие численно силы ВСУ, которые вошли в раж наступления.

Были нанесены ракетные удары по Харьковским ТЭС, что оставило части ВСУ без света, связи и вод, а также возможности дальше развивать наступление в Харьковской области.

Украинские ТГ-каналы отмечают, что на Банковой не знают как обеспечить города энергоресурсами, при нанесении ракетных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре.

"На зиму заготовили 7 миллионов кубометров дров "на всякий случай", но этого не достаточно в размерах страны, особенно, если учесть тот факт, что города превратятся в замёрзшие муравейники", — пишет ТГ-канал "Резидент".

Он же отмечает, что Киеву не удалось изменить негативный тренд на Западе в отношении финансовой и военной помощи Украине. Она резко сократилась, в том числе военная, а громкие обещания остаются пустыми.

"На Банковой рассчитывали получать от ЕС 3-4 миллиарда евро в месяц, а по факту мы всего получили от Европы 4 миллиарда с начала войны", — подчёркивает ТГ-канал "Резидент".

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