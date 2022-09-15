Российские ВКС в четверг вечером нанесли новые удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога, что обеспечивает уничтожение Андреевского плацдарма и наступление на Николаев.
О новых ударах сообщил мэр города Александр Вилкул в своём ТГ-канале. Также, согласно его информации, был нанесён удар по промышленному предприятию, которое он не назвал но, вероятно, имеется в виду комбинат "Криворожсталь" ("АрселорМиттал Кривой Рог")
По словам военного эксперта Юрия Подлоляки, разрушена вторая плотина на реке Ингулец в районе населённого пункта Искровка. Об этом же сообщает военкор Юрий Котенок.
Ранее в среду восемь ракетных залпов разрушили дамбу Карачунского водохранилища ниже по течению, что вызвало потоп в Кривом Роге. Теперь разрушена и вторая плотина, что свело на нет восстановительные работы на первой плотине.
Подоляка полагает, что уничтожая каскад плотин на реке Ингулец, российское командование решает две задачи.
Генштаб РФ начал с воскресенья реализовывать новую тактику уничтожения критической инфраструктуры Украины. Это должно помочь остановить превосходящие численно силы ВСУ, которые вошли в раж наступления.
Были нанесены ракетные удары по Харьковским ТЭС, что оставило части ВСУ без света, связи и вод, а также возможности дальше развивать наступление в Харьковской области.
Украинские ТГ-каналы отмечают, что на Банковой не знают как обеспечить города энергоресурсами, при нанесении ракетных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре.
"На зиму заготовили 7 миллионов кубометров дров "на всякий случай", но этого не достаточно в размерах страны, особенно, если учесть тот факт, что города превратятся в замёрзшие муравейники", — пишет ТГ-канал "Резидент".
Он же отмечает, что Киеву не удалось изменить негативный тренд на Западе в отношении финансовой и военной помощи Украине. Она резко сократилась, в том числе военная, а громкие обещания остаются пустыми.
"На Банковой рассчитывали получать от ЕС 3-4 миллиарда евро в месяц, а по факту мы всего получили от Европы 4 миллиарда с начала войны", — подчёркивает ТГ-канал "Резидент".
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