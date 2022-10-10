Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования

Украинские нацисты верили в свою безнаказанность, взрывая и убивая в России. Кремль выжидал. Удары по Украине нанесены мощно и перерастут в наступление по всему фронту СВО .

Кремль ждал доклада Бастрыкина

Утром в понедельник ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по пунктам принятия решений ВСУ, энергетической и транспортной инфраструктурах почти во всех областях, крупных городах и промышленных центрах Украины.

По данным киевского режима, по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве.

Премьер Денис Шмыгаль призвал готовиться "к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью".

Удар был обдуманным, так как с момента теракта на Крымском мосту прошло уже три дня. Кремль выдерживал паузу, чтобы прозвучал доклад главы СК РФ Александра Бастрыкина президенту Владимиру Путину о теракте, в это время просчитывались варианты.

По выражению лица Путина на докладе уже вчера вечером стало ясно, что решение принято. Не исключено, что свою роль сыграло видео нациста Жорина о массовых казнях в Харьковской области мирных жителей.

Киев приговорил своих граждан к смерти

Киевский режим напрашивался на ответный удар, устраивая теракты в РФ. По его итогам ему важно показать как можно больше жертв, чтобы в ООН как можно больше стран поддержали бы решение Запада о том, что Россия — "страна террорист".

Нацисты надеялись, что после этого Запад всерьёз возьмётся воевать за Украину, а весь мир — помогать санкциями.

Но Москва миру докажет обратное, как и справедливость Судного дня для Украины. Удары обозначили начало конца этого квазигосударства .

Неадекватные власти Украины ждут указаний Запада

Киевский режим ждёт указаний от Запада. Так, выступивший Алексей Арестович заявил, что "в течение 2-3 дней", Запад примет новые санкции против России, а также увеличит номенклатуру поставляемого оружия. По его словам, "у ВКС РФ теперь на 80 ракет меньше".

Также неадекватен Николаевский губернатор Виталий Ким. По его словам, все обстрелы — это не попадания русских ракет по инфраструктуре, а якобы наступательные действия ВСУ.

Неадекваты сеют глубокую панику среди укрпатриотов, вчера ещё желавших купить марку о горящем Крымском мосте.

"Весь Киев готовится "на выезд". Уже все поняли, что небо и над Киевом не защищено, и может прилететь в любой момент", — пишет ТГ-канал "Легитимный.

Он же сообщает со ссылкой на источник, что Владимир Зеленский срочно собирает совещание по темам:

кризис в энергосистеме,

сложности в обеспечении армии на фронте,

наступление РФ,

массированный ракетный удар по стратегической инфраструктуре,

кризис в госпиталях,

тушения панических настроений,

нехватка ПВО.

обращения в ООН.

обращения к партнерам, чтобы дали больше оружия, ПВО и закрыли небо.

Путин послал месседж — "мы начали, даже не рыпайтесь"

Совсем другой месседж посылает Путин. Утром во время ударов он собрал совещание губернаторов, где спокойно на камеру говорил о мобилизации.

То есть "в Багдаде всё спокойно", стабильно и даже не рыпайтесь". Ожидается заседание Совбеза РФ.

Очевидно, что в повестке заседания— признание Украины террористическим государством за атаки на гражданскую инфраструктуру РФ и массовые расстрелы мирных жителей, и перевод специальной военной операции в другой статус.

Если это будет КТО, то предполагается прекращение подачи газа в газотранспортную систему Украины.

Так же ожидается наступление по всей линии фронта, уже есть договорённость с Александром Лукашенко.

Как сообщает командир ВС РФ Александр Ходаковский в своём ТГ-канале, "соседям поступает два батальона из мобилизованных — идут в действующую часть с нормальным офицерским составом, с инфраструктурой, с опытом боевых действий".

"Это более правильный вариант — наполнять понесшие потери кадровые части, в которых есть танки, артиллерия, разведка, связь — чем создавать новые не обеспеченные ничем формирования", — написал командир батальона "Восток" ДНР, который счёл это сигналом к наступлению.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "подходы к проведению специальной военной операции изменены" с надеждой, что теперь темпы операции сбавляться не будут".

Справка. К 13 часам прошло несколько волн ударов практически по всем областям Украины, в том числе по крупным городам — Киеву, Харькову, Днепропетровску, Одессе, Львову, Тернополю, Сумам, Хмельницкому и многим другим .

Везде регистрируются блэкауты из-за вывода из строя ТЭЦ. В Киеве и Львове остановлены основные ТЭС, также ударами подверглась Бурштынская ТЭС, которая поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.

В Киеве и Харькове остановлено метро. "Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети.

По количеству взрывов можно сделать вывод, что украинское ПВО не справилось с атакой. Пошла тотальная война, в которой у ВСУ нет шансов.

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