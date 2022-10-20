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Автор Любовь Степушова

БПЛА "Герань" нанесли Украине смертельный удар в психологической войне

Силовые структуры » Министерство обороны

С Украиной идёт психологическая война, и в ней Россия в последнее время преуспела. Кто бы мог подумать, что "иранская газонокосилка" способна ударить смертельно не только в буквальном смысле.

БПЛА "Герань" нанесли Украине смертельный удар в психологической войне

Кардинальный перелом в СВО начался 10 октября, когда было решено начать наносить удары возмездия за теракты, в том числе, на Крымском мосту.

"Герань расцвела", свидомые "завяли"

Самый глубокий психологический эффект на настроения украинских националистов оказали удары БПЛА "Герань-2". В своих постах солдаты ВСУ писали:

" А те "Герани" — подлые птицы. Сбивать их получается, но их много. Такое ощущение, что штампуют прямо в поле", — пишет один каратель.

"И снова о вонючей во всех смыслах "Герани": если командование в скором времени что-то не изобретёт против неё, либо союзники ничего не поставят, либо бойцы на местах чего-нибудь не придумают — ситуация будет ухудшаться. Страшно представить, когда она будет везде отравлять жизнь — начнётся уже наш проигрыш в войне стоимости и количества", — пишет другой.

Десять дней спустя стало очевидно, что ПВО Украины с этими БПЛА не справляются. Уничтожение энергосистемы Украины с последующими эффектами разрушения и проблем во всей системе хозяйствования — это заслуга, в большой степени, "иранских газонокосилок".

Депрессия у свидомых усугубляется, когда они думают о том, какой колоссальный ущерб "Герани" наносят, учитывая их незначительную стоимость.

Претензии Запада к Ирану с объявлением санкций связаны именно с негодованием по этому поводу. Однако, упорное отрицание Россией и Ираном поставок БПЛА психологически ещё более негативно воздействует на моральное состояние бандеровцев. Впрочем, как и тот факт, что с "Байрактарами" ПВО РФ отлично справляется.

В украинских СМИ стали звучать призывы к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и всего высшего военного командования Украины. А ведь недавно их славили за быстрое наступление по всем фронтам.

В Рунете, между тем, веселятся на тему: непоставки чего обещала Москва Тегерану за непоставки боевых дронов?

Купирование паники Киевом несостоятельно

Киевский режим пытается минимизировать негативный психологический эффект от ударов возмездия купированием информации в Интернете. Так, СБУ задержала блогера, обнародовавшего видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Но это не помогает, местные паблики полны видео, хотя и заретушированных, но ударов по критической инфраструктуре Украины. Деморализация будет прогрессировать из-за отсутствия света, Интернета, воды, канализации, а также "партизанской борьбы" на бывших территориях Украины и отсутствием успехов в "битве за Херсон".

А когда в отопительный сезон трубы начнут рваться, а города замерзать, остановится производство и сельское хозяйство, что повлечёт за собой дефицит продуктов и товаров, рост цен и падение гривны — тогда наступит полная дезорганизация жизни и управления, в том числе на фронте.

Психологический негативный эффект усилится, так как сегодня украинское телевидение уверяет, что "всё будет Украина".

Надо психологически добивать бандеровцев и окастрюленных

Что ещё можно предпринять России для слома противника психологически:

  • отменить зерновую сделку,
  • закрыть украинскую газовую трубу в Европу,
  • улучшать жизнь на новых территориях. То, что всем пенсионерам там платят по 10 тысяч рублей, что в три раза больше, чем платят им на Украине, — уже отличный шаг.

Обозначившаяся психологическая победа России над киевским режимом снова увеличила поток беженцев в Европу. Так как среди них, в основном, дизайнеры, "коучи" различных направлений, психологи, на худой конец — парикмахеры, то работы у них нет, и ведут они себя по-хамски.

Это настраивает местное население против них, и многие политики, чтобы не потерять власть, учитывают эти настроения. В Германии, Австрии, Чехии, Болгарии отказываются принимать беженцев.

Они вернутся обратно, усиливая депрессию на Украине и пододвигая окастрюленное население к стадии смирения перед приходом России.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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