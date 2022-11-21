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Автор Любовь Степушова

Казнь в Макеевке: умирать за Родину мужчины разучились

Силовые структуры » Министерство обороны

Трагедия с казнью сдавшихся российских военных в Макеевке — это следствие паники и шире — отсутствия воспитания у нынешних мужчин умирать за Родину.

Казнь в Макеевке: умирать за Родину мужчины разучились

Слабы духом и легко поддаются панике

ТГ-канал Zаписки Vетерана напоминает, что в армии летом было много "пятисотых" — тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях, уже прибыв в зону СВО.

Трагедия с расстрелом в Макеевке — это прямое следствие того, что подразделения мобилизованных "просто слабы духом, крайне неустойчивы в бою", пишет автор, который воюет в СВО.

Анализируя видео казни, он подчёркивает, что двенадцать "отлично экипированных" солдат российской армии сдаются в плен "четверым нацистам". По утверждению автора канала — это стало следствием общей паники, потому что "они остались одни в Макеевке" — "их же товарищи из их же подразделения, так же из числа мобилизованных, их тупо бросили".

"Сбежал весь батальон! А дыру пришлось затыкать резервами", — пишет автор ТГ-канала.

"Ветеран" утверждает, что командование осознаёт проблему и начало с задержания и заведения уголовных дел на двух военнослужащих в Белгородской области, отказавшихся письменно(!) идти в бой.

Ранее похожее мнение о сдавшихся высказал военкор Дмитрий Стешин в своём ТГ-канале "Русский Тарантас".

"Десяток воинов, в брониках, имеющих оружие, не раненные, не контуженные, сдались в плен, рассчитывая на милосердие врага. Или что кто-то другой за них повоюет? Или враг победит в итоге, и им будет нормал? Или поменяют, и все дела? Но враг оказался беспощаден, сдавшиеся были убиты. Возможно ли было другое развитие этой истории? Если бы из этой группы нашлось ещё хотя бы человека три готовых сопротивляться?" — написал Стешин.

Нужен приказ "Ни шагу назад"

Сейчас армия РФ ведёт СВО только на своей территории. Автор ТГ-канал "Записки Ветерана" пересказывает разговор с сержантом из соседней части, который сказал, что теперь понимает, почему был приказ в Великую Отечественную войну 227 "Ни шагу назад". По мнению сержанта, пора вводить заградотряды и применять более жёсткие меры в отношении тех, кто без приказа оставляет позиции.

Со своей стороны командир ВС РФ Александр Ходаковский постоянно пишет о плохой дисциплине среди мобилизованных. Он не раз предлагал вводить штрафные батальоны для дизертиров, в том числе по пьянке.

Ходаковский цитирует мнение участника ВОВ режиссёра Григория Чухрая о заградительных отрядах.

"Мы знали, что от паники наши потери были большими, чем в боях. Мы были заинтересованы в заградотрядах. Сегодня, думая о приказе 227, я понимаю, какова сила правды. Когда нам утешительно врали, мы отступали и дошли до Волги; когда нам сказали правду, мы начали наступать и дошли до Берлина".

Россия не подготовила своих мужчин к войне

Отметим, что это говорится о поколении, воспитанном в СССР, которое учили умирать за Родину. В советской армии это делали замполиты, на это работала государственная пропаганда, школа, комсомол. И то пришлось создавать заградотряды, чтобы пресечь панику.

В сегодняшней России за 30 лет государством не было воспитано соответствующее поколение мужчин.

Тем не менее, отступать, действительно, некуда, позади Москва. Великую Отечественную войну выиграло поколение 40-летних, такая же доля у нынешних "Кузьмичей". Одна надежда, что среди них много тех, кто прошёл войны после развала СССР — чеченские, приднестровскую, грузинскую, сирийскую кампании.

Чтобы победить — нужна дисциплина во всём. "Дисциплина на фронте, дисциплина в тылу — дисциплина в головах", — подчёркивает Ходаковский.

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Куратор: Александр Артамонов
Темы всу ссср война армия россия украина
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