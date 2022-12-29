Ракетные удары 29 декабря по Украине: новое в стратегии и тактике

Массированный ракетный удар ВС РФ по Украине 29 декабря знаменателен некоторыми тактическим и стратегическими новшествами.

Кремль определился со стратегией на 2023 год

РФ не стала заключать "новогоднее перемирие", о чём сообщал украинский ТГ-канал "Легитимный". Со слов источника канала, "скорее всего, под праздники и до Рождества не будет ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины". Но не случилось "договорняка".

Это означает, что российское политическое руководство, наконец, определилось, что договариваться с киевским режимом и Западом на их условиях не будет.

"Россия не будет ни с кем разговаривать на основе "формулы мира" Зеленского", — заявил в интервью РИА "Новости" министр иностранных дел Сергей Лавров. Говоря о возможности сотрудничества со странами Запада, министр отметил, что если когда-нибудь Москва вернётся "к совместной работе" с ними, то уже "на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают".

Со своей стороны пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков пояснил, что никакой "мирный план" не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырёх новых регионов.

Это и есть военный план на 2023 год. В 2023 году Россия будет постепенно выздоравливать, осознавая свои суверенные интересы, ставя их выше коммерческих и корпоративных.

Осторожнее с украинскими данными по результатами ударов ВС РФ

Авторы "Легитимного" предположили, что данные от губернатора Николаева Виталия Кима о более чем 100 ракетах и роях "мопедов" летящих на Украину и сообщения об отключениях объектов энергосистемы, это не более чем "инфоповод".

Для него "мы сами делаем декорации и спецэффекты и сами побеждаем, создавая иллюзию". Это якобы нужно для того, чтобы под мифические разрушения просить больше денег у Запада и формировать "перемоги" у населения, пояснил "Легитимный".

С таким же предупреждением — не вестись на информацию о том, как там у них всё плохо с электричеством, выступил блогер Юрий Подоляка, который предупредил, что украинские энергетики поджигают шины возле подстанций после обстрелов, чтобы российские военные решили, что цель уничтожена, и больше не наносили по ней ударов.

"Они (подписчики) дали ценнейшую информацию: оказывается вот этот удар по Бурштынской ТЭС, в Ивано-Франковской области в конце октября, был в молоко", — подчеркнул Подоляка.

Но вчера у пары Фейгин-Арестович не состоялся эфир, потому что в Киеве в квартале украинского пропагандиста не было света. Это замечательный итог предыдущих ударов и свидетельство о том, что в Киеве энергоснабжение не восстанавливается.

"Калибры" не закончатся никогда

Подождём уточнённых данных по удару 29 декабря от Минобороны и российских военных блогеров, а пока сообщаем, что он был начат ещё вчера — по складам и техническим объектам ВСУ. ВС РФ обстреляли скопление техники в Харькове, склад боеприпасов в Константиновке. Сообщалось о взрывах в Славянске, Краматорске, Дружковке и Красном Лимане.

29 декабря удары нанесены сначала БПЛА "Герань" а потом "Калибрами" по Одесской (подтверждена подстанция Усатово, которая снабжала весь город), Киевской, Харьковской, Николаевской и другим областям.

Украинский ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник сообщил, что Россия изменила тактику ракетных ударов и смогла уничтожить 2 расчёта ПВО: один в Одесской области и один под Киевом. Если раньше первыми шли ракеты, а следом уже летели БПЛА, то сейчас ситуация поменялась и после беспилотников пошли "Калибры" по вскрытым позициям ПВО.

В Минобороны РФ в связи с этим объяснили, почему каждый раз у свидомых остаётся ударов на 2-3 раза, и цифра не уменьшается.

"Калибры не закончатся никогда", — написано в ТГ-канале ведомства.

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