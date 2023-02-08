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Любовь Степушова

В Артёмовске 10 тысяч солдат ВСУ обречены Зеленским на гибель

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские власти замалчивают реальную ситуацию под Артёмовском (Бахмутом). Однако, на Telegram-платформе украинского сектора такие данные есть.

В Артёмовске 10 тысяч солдат ВСУ обречены Зеленским на гибель

Десять тысяч солдат ВСУ заперты в Бахмуте

Telegram-канал "Резидент" пишет, что сейчас в городе находится около 10 тысяч украинских солдат, которые снабжаются только по одной дороге — на Славянск. Если её перережут или возьмут под огневой контроль российские войска, "то отвод подразделений станет проблематичным". Авторы подчёркивают, что военные "и даже Арестович" заявляют, что город не имеет стратегического значения, но его удерживают, так как это персональное желание Владимира Зеленского, который "пускает на слив резервы ВСУ".

"Больницы и морги переполнены, а боевой дух солдат снижается с каждым днём", — пишет "Резидент".

Многие украинские Telegram-каналы указывают, что есть конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырским по дальнейшим планам на Артёмовск. Второй поддерживает позицию Зеленского, а Залужный — за отвод сил на новый рубеж.

Издание "Страна" цитирует офицера ВСУ Дениса Ярославского, который рассказал, что формирования россиян заняли больше трети города — "промзону и частный сектор до реки". Он не отрицает "прорывов и приближений к нашим позициям". Ярославский также обеспокоен снабжением и отмечает, что россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, и пытаются "окончательно перерезать" третью.

Единственная трасса снабжения будет потеряна в ближайшее время

Экс-депутат Рады Игорь Луценко написал в соцсети, что 30 бригада ВСУ не имеет боеприпасов, "поэтому отступает при соприкосновении с россиянами, из-за чего трасса на Славянск может быть потеряна в ближайшее время".

Бригада "бросает оружие и убегает", как только видит противника.

"Это не потому, что там плохие парни — у них там нечем стрелять. От слова "совсем", — пишет Луценко.

По его словам, на стрелковое отделение в сутки выдают 1 ящик патронов и пулемётные ленты на 20 патронов, а самих патронов в них нет.

Российские источники говорят о том, что трасса Артёмовск-Славянск ещё не перерезана, но уже находится под плотным огневым контролем. Ключевой населённый пункт Парасковиевка находится в полуокружении. Об этом пишет Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова.

Прогноз — ВСУ оставят Артёмовск после встречи группы "Рамштайн"

Один из бойцов штурмующих подразделений рассказал RT, что Артёмовск — это "клоака ненависти ВСУ, куда они стягивают силы", и "иностранцы всё чаще встречаются на передней линии", но "оркестр" играет свой концерт.

Политолог Сергей Марков предполагает, что ВСУ всё же оставят город 15 февраля.

"Зеленскому очень нужно, чтобы 14 февраля "Рамштайн" принял решение передать ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по Крыму, и для этого Зеленский готов убить ещё несколько тысяч солдат ВСУ в Бахмуте. А после 14-го Бахмут оставят", — написал Марков в своём Telegram-канале.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу армия война бахмут сергей марков валерий залужный владимир зеленский
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