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Любовь Степушова

Всему своё время: Россия не поддалась на уговоры Запада наступать в СВО

5:07
Силовые структуры » Министерство обороны

Упорные слухи в западных СМИ о том, что ВС РФ скоро перейдут в наступление, нужны Киеву. План, судя по всему, у российского военно-политического руководства совсем другой.

Всему своё время: Россия не поддалась на уговоры Запада наступать в СВО

Россию заставляют наступать в СВО

В последнее время распространялись слухи о готовящемся "большом наступлении" ВС РФ на фронтах СВО.

Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Южную Корею. По его словам, идёт активное наращивание личного состава ВС РФ, вооружения и боеприпасов. Теперь цель Путина "заключается в том, чтобы контролировать всю Украину", сказал он.

Старалась и украинская сторона. Президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Die Welt несколько дней назад заявил, что "на этой неделе действительно может быть реванш со стороны России".

"Говорят, следует ожидать наступления", — сказал он.

Выделяются даже три возможных направления: из Белоруссии, с территории приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей и из Запорожья.

Главная задача — сохранение личного состава ВС РФ

Однако, реальная ситуация опровергает эти данные. Так командир ВС РФ Александр Ходаковский пишет в своём Тelegram-канале, что под Угледаром в отсутствии наступательного потенциала (снарядов), наступление сорвалось. Стало ясно, что на это же жалуются и "добровольцы штурмовых отрядов" под Бахмутом. Полемика в соцсетях между Минобороны и руководством "добровольцев" по этой теме выведена на всеобщее обсуждение.

Возможно, это спланированная дезинформация, но, скорее всего, широкое наступление пока не в планах российского командования, так как главная задача, поставленная президентом — сохранение личного состава армии — остаётся в силе.

Известно, что перевес наступающих должен быть пять к одному, поэтому российское наступление — это именно то, что надо киевскому режиму, чтобы выманить на оперативный простор части РФ и уничтожить их. После этого ВСУ нанесут удары во фланги и прорвут оборону ВС РФ с выходом к Азовскому морю.

Российской армии выгодно сейчас стоять в положении активной обороны и неспешного продвижения, что снижает наступательный порыв ВСУ, которым он просто необходим.

ВСУ необходимо наступать самим

Как пишет Telegram-канал "Легитимный", со ссылкой на источник в офисе Зеленского, если россияне не начнут своё наступление в течениё 60 дней, то ВСУ придётся самим идти в наступление, чтобы демонстрировать западным партнёрам позитивную динамику на фронте. И "подтверждать формулу, что Запад недаром вкладывает деньги в Зе-стратегию".

Действительно, недавние заявления западных политиков о поставках боевых самолётов говорят о том, что их дадут, но после того, как ВСУ выйдут к Крыму. А пока, мол, ВСУ обеспечены оружием "достаточно".

Стратегия Путина — контрудар по ВСУ

Скорее всего, ВС РФ будут продолжать тактику "тысячи ударов", чтобы противник не смог собрать ударный кулак. Это сейчас делается в Харьковской области, возможно, будут проведены разведки боем в Сумской, Черниговской, Запорожской областях, но главные силы будут беречь для контрнаступления.

Выбор такой стратегии подтверждает выстроенная крупнейшая линия обороны до самого Крыма. Греческое издание ProMews утверждает, что идёт подготовка и второй линии обороны, усиленной ракетными пусковыми установками.

Кроме этого будет продолжаться и "война логистики", ВС РФ, возможно, ударят по пунктам передачи оружия на западе Украины, и эти маршруты хорошо известны.

Содержание послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию говорит о том, что спешить на фронтах СВО он не будет. Временные факторы сейчас работают против киевского режима. Долгая война — это риск полного обрушения экономики Украины, прекращения поставок денег и оружия, роста протестного потенциала, что станет приговором для Зеленского.

Asia Times пишет, что никакие танки НАТО Киев уже не спасут — с режимом Зеленского будет покончено в ближайшие полгода. И максимум, что может попытаться спасти Запад, это сохранить "огрызок украинской государственности в пределах Западной Украины".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым киев война армия оружие йенс столтенберг владимир зеленский
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