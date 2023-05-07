Верховный главнокомандующий Владимир Путин разрулил ситуацию с ЧВК Вагнера. Украинские военные сообщают, что в Артёмовске происходит перегруппировка российских сил.
Только вмешательством президента Владимира Путина можно объяснить поворот на 180 градусов в ситуации с ЧВК Вагнера.
Командир ЧВК Евгений Пригожин, настаивавший в пятницу на уходе с позиций для "зализывания ран", в воскресенье утром опубликовал новое заявление, где сообщил, что "вышестоящим командованием" ЧВК дан карт-бланш на ведение боёв в Артёмовске — бойцы могут действовать так, как сами посчитают нужным.
Для этого они получат всё затребованное вооружение и боеприпасы.
Кроме того, боевым взаимодействием между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, в том числе, по линии "поддержки на флангах", будет заниматься генерал армии, командующий ВКС Сергей Суровикин, на которого Пригожин ссылался ранее как соавтора плана "Бахмутская мясорубка".
В связи с этим, ситуация в СВО, казавшаяся с пятницы неопределённой, резко улучшилась.
Украинские источники, ранее прогнозировавшие прорыв ВСУ в городе ударом в стык российских флангов, резко замолчали.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что в последние дни российский гарнизон в городе:
Вероятно, вмешательство Путина в налаживание взаимодействия по линии Минобороны - ЧВК связано с той важной ролью, которую играет частная военная компания в СВО.
Действия ЧВК Вагнера в Артёмовске позволили Минобороны выиграть время во время тяжёлых боёв и отступления в Харьковской области и за Днепр в прошлом году и подготовиться к отражению нового наступления ВСУ в части:
Кроме того, Путин уважает вагнеровцев. Президент определился с их статусом. Он заявил в беседе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 16 февраля, что все добровольцы, участвующие в СВО, отстаивают интересы России, как и военнослужащие регулярной армии, и их семьи должны быть под защитой государства.
Разрешение ситуации в Артёмовске позволяет с надеждой смотреть в ближайшее будущее, так как основные направления контрнаступления ВСУ становятся бесперспективными и будут перенесены на гораздо более поздние сроки.
Всё, что сейчас спасает имидж киевского режима — это психологическая обработка россиян заявлениями о готовности ВСУ к наступлению, в котором они заставят российскую армию "бежать в Крым".
На этот посыл работают и участившиеся диверсии и теракты на территории РФ.
Время сейчас работает на Россию, которая накапливает резервы и перевооружается.
Представляется, что наступление ВСУ Генштаб РФ ждёт в Запорожской области, где объявлена эвакуация. Она вовсе не говорит о том, что область намерены оставить, а о серьезности намерений командования её защищать, вплоть до применения самых серьезных видов вооружения, например, ТЯО.
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