Путин разрулил ситуацию с ЧВК Вагнера

4:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Верховный главнокомандующий Владимир Путин разрулил ситуацию с ЧВК Вагнера. Украинские военные сообщают, что в Артёмовске происходит перегруппировка российских сил.

Фото: kremlin.ru

ЧВК Вагнера остаётся в Артёмовске

Только вмешательством президента Владимира Путина можно объяснить поворот на 180 градусов в ситуации с ЧВК Вагнера.

Командир ЧВК Евгений Пригожин, настаивавший в пятницу на уходе с позиций для "зализывания ран", в воскресенье утром опубликовал новое заявление, где сообщил, что "вышестоящим командованием" ЧВК дан карт-бланш на ведение боёв в Артёмовске — бойцы могут действовать так, как сами посчитают нужным.

Для этого они получат всё затребованное вооружение и боеприпасы.

Кроме того, боевым взаимодействием между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, в том числе, по линии "поддержки на флангах", будет заниматься генерал армии, командующий ВКС Сергей Суровикин, на которого Пригожин ссылался ранее как соавтора плана "Бахмутская мясорубка".

В связи с этим, ситуация в СВО, казавшаяся с пятницы неопределённой, резко улучшилась.

ВСУ видят перегруппировку сил в Артёмовске

Украинские источники, ранее прогнозировавшие прорыв ВСУ в городе ударом в стык российских флангов, резко замолчали.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в воскресенье заявил, что в последние дни российский гарнизон в городе:

увеличил интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения,

начал использовать более усовершенствованную технику,

проводит перегруппировку войск, пишет издание "Страна".

Почему Путин вмешался

Вероятно, вмешательство Путина в налаживание взаимодействия по линии Минобороны - ЧВК связано с той важной ролью, которую играет частная военная компания в СВО.

Действия ЧВК Вагнера в Артёмовске позволили Минобороны выиграть время во время тяжёлых боёв и отступления в Харьковской области и за Днепр в прошлом году и подготовиться к отражению нового наступления ВСУ в части:

мобилизации,

строительства фортификационных сооружений,

насыщения передовых частей средствами РЭБ и беспилотниками. Теперь Himars больше не супер-оружие, от поражения которым спасала только плохая погода, все ракеты сбивает российская ПВО.

у Генштаба появился стратегический резерв. По данным украинской стороны, сегодня на линии боевого соприкосновения (ЛБС) присутствует чуть меньше половины доступных для СВО ресурсов.

Кроме того, Путин уважает вагнеровцев. Президент определился с их статусом. Он заявил в беседе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 16 февраля, что все добровольцы, участвующие в СВО, отстаивают интересы России, как и военнослужащие регулярной армии, и их семьи должны быть под защитой государства.

Время работает на Россию

Разрешение ситуации в Артёмовске позволяет с надеждой смотреть в ближайшее будущее, так как основные направления контрнаступления ВСУ становятся бесперспективными и будут перенесены на гораздо более поздние сроки.

Всё, что сейчас спасает имидж киевского режима — это психологическая обработка россиян заявлениями о готовности ВСУ к наступлению, в котором они заставят российскую армию "бежать в Крым".

На этот посыл работают и участившиеся диверсии и теракты на территории РФ.

Время сейчас работает на Россию, которая накапливает резервы и перевооружается.

Представляется, что наступление ВСУ Генштаб РФ ждёт в Запорожской области, где объявлена эвакуация. Она вовсе не говорит о том, что область намерены оставить, а о серьезности намерений командования её защищать, вплоть до применения самых серьезных видов вооружения, например, ТЯО.

Читайте по теме: ЧВК Вагнера "залижет раны" и вернётся

Итоги первых дней контрнаступления ВСУ внушают оптимизм. Кремль взял паузу

СМИ обратили внимание на очередное молчание МО об успехах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...