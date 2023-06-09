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Любовь Степушова

ВСУ наступают пятый день: краткие итоги и потенциал

4:00
Силовые структуры » Министерство обороны

Контрнаступление ВСУ идёт пятый день, если считать от начала активных действий на Южно-Донецком направлении 4 июня. Можно подвести краткие итоги.

ВСУ наступают пятый день: краткие итоги и потенциал
Фото: https://t.me/voenkorKotenok/45642

Согласно сообщениям Минобороны, военкоров и ЛОМов на местах, они следующие:

1. Изначальный замысел руководства ВСУ с прорывом фронта нигде не удался — ни в районе Артёмовска, ни под Ореховым, ни "левее Угледара". Об этом говорят не только сводки Минобороны РФ, но и упорное молчание украинских пропагандистов. За четверо суток боёв ВСУ потеряли около трехсот единиц танков и бронетехники, не менее пятидесяти орудий и САУ и до 3,5 тысяч солдат убитыми.  Однако свои основные резервы противник ещё не задействовал.  Только танков в окрестностях Орехова на самом танкоопасном направлении — около 600, не считая БМП.

2. ВС РФ уверенно держат оборону, даже первая линия не прорвана, идут бои за населенные пункты в серой зоне. Успех достигнут благодаря стойкости русского солдата, слаженной работе всех родов войск, налаженной связи, достаточному боекомплекту. Сейчас психологическое преимущество на стороне россиян (даже министр обороны Сергей Шойгу встрепенулся, комментируя лично сводки), а это важный фактор в бою. С другой стороны, если ЦИПСО Украины и дальше будет молчать, то паника среди бандеровцев и свидомых будет нарастать.

3. Отсутствие массированных атак дронами по аэродромам и тыловой инфраструктуре ВС РФ объясняется экспертами успешной работой российских средств РЭБ.

4. ВСУ выбрана неверная тактика. Владимир Зеленский продолжает класть своих солдат в беспощадных атаках. Есть случаи отказа от выхода на позиции. Причиной является не только слабые данные командования ВСУ, которое действует по Харьковской схеме (не работает), но и с возможное желание Зеленского "утилизировать" как можно больше своих военнослужащих, чтобы к перемирию они поменьше возмущались. А то ведь и снести могут.

5. О том, что перемирие будет, в голос и на все лады твердят западные крупные издания. Понятно, что Джо Байден баллотироваться в президенты "с гирей на шее" в виде войны не будет. Он так и сказал: "Мы сделали всё возможное". Другое дело баллотироваться в роли человека, закончившего войну — не важно какими средствами (подадут как надо). Американцам есть, что терять на Украине. Они получили от Зеленского через корпорацию BlackRock практически все её активы за "копейки", поэтому будут стремиться зафиксировать прибыль и застраховаться от потери украденного. 

6. Такого наступления ВСУ хватит ещё на неделю

7. Москва может "скорректировать" цели СВО. Об этом заявил губернатор Крыма Сергей Аксёнов в интервью каналу Крым24. По его словам, сейчас главной задачей России является "победа над противником". Это простая и понятная цель, и общество к ней готово после тотального разрушения обстрелами ВСУ прифронтовых русских городов и вылазок ДРГ нацистов.

8. Надо опасаться агонии киевского режима. Подрыв Каховской ГЭС — тому начало. Среди личного состава ВСУ и подразделений "Интернационального легиона" циркулируют слухи, что военно-политическое руководство Украины будет устраивать провокацию за провокацией. Говорят о скором подрыве хранилища с ядерным топливом и использование бочек с химическими реагентами для симуляции "применения химоружия русскими".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей аксёнов владимир зеленский
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