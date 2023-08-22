ВС РФ не позволят ВСУ закрепиться на острове Змеиный

Украина решила вернуться на остров Змеиный для обеспечения контроля над "гуманитарным коридором" в Чёрном море. Россия купировала террористическую угрозу.

Фото: Стоп-кадр из видео

Украинские десантные катера уничтожены около острова Змеиный

Минобороны РФ сообщило, что 22 августа восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России был уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантниками ВСУ.

Как видно на опубликованном видео с самолета, уничтожившего Willard Sea Force, катер пытался маневрировать, уклоняясь от огня, однако, в итоге, он был уничтожен выстрелами из авиационной пушки.

По данным украинских Telegram-каналов, всего были уничтожены три катера "во время попыток высадится на Змеиный и нефтеплатформу в Чёрном море". Telegram-канал "Милитарист" сообщает, что другие "катера были уничтожены российскими самолетами двумя управляемыми ракетами Х-31.

По данным СМИ, как минимум, пять таких катеров США передали Украине в 2015 году, ещё несколько Украина приобрела в 2009–2010 годах. При этом часть из них была захвачена ВС РФ в ходе Крымской весны.

Остров Змеиный — символ украинской перемоги

Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что задачей экипажей катеров было сфотографироваться на острове для перемоги на день флага Украины — 23 августа, и сожалеет, что у руководства ВСУ "отсутствует понимание, какой ценой достаются такие фото".

Отметим, что остров Змеиный не раз использовался для поднятия духа украинских граждан. Его посетил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил всех, "кто воюет за Украину".

"Сегодня мы на Змеином острове. Хотя это небольшой участок земли посреди нашего Чёрного моря, он является прекрасным доказательством того, что Украина вернёт себе всю свою территорию", — сказал он.

Купирована террористическая угроза в Чёрном море

Символ символами, но российские аналитики считают, что целью была высадка и установка на острове разведывательного оборудования. Как пишет "Милитарист", десантники были представителями "одной из групп радиоразведки" для морских дронов и БПЛА.

"Когда этот инцидент сочетается с увеличением числа разведывательных полетов самолетов и БПЛА НАТО, риск нападения на российские базы и флот в регионе возрастает ещё больше", — указывает автор.

Таким образом, удар ВКС РФ по катерам был направлен на предотвращение атак на ВС РФ, а также терактов в Чёрном море, в частности на вышках "Черноморнефтегаза".

Стратегическое значение острова Змеиный

Остров Змеиный — это репер, после которого корабли меняют курс и начинают движение в направлении Одессы, также с него контролируются маршруты по Дунаю. Украина заявила, что после окончания зерновой сделки, сама организует "гуманитарный коридор" для вывоза своего зерна. РФ предупредила, что будет досматривать любой корабль на этом маршруте, который покажется ей подозрительным.

Недавно в юго-западной части Чёрного моря патрульном кораблем "Василий Быков" обнаружен сухогруз "Сукру Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Он был остановлен и досмотрен.

Остров Змеиный перешел под контроль ВС РФ в течение первых дней СВО на Украине. 30 июня Минобороны РФ сообщило о выводе российских военных с острова "в качестве шага доброй воли", как демонстрация того, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции.

После окончания зерновой сделки остров вновь стал важным военным объектом. В июле на украинские позиции на острове были сброшены управляемые авиабомбы, после чего он стал "серой зоной". Присутствие любой из сторон конфликта на Змеином сегодня затрудняется наличием поражающих средств у другой.

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