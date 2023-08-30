Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО

Усиление атак украинских дронов по территории РФ вызывает у россиян желание вести СВО на Украине более жёстко и до конца, и эта реакция не может не учитываться в Кремле.

Фото: openverse.org

Центральная Россия атакована дронами

Украинские дроны в ночь на 30 августа атаковали ряд российских городов и областей. Особенно сильным налёт был на Псков.

По данным минобороны, МЧС и местных властей, в результате ночной атаки беспилотников на аэродром Пскова, по предварительным данным, поражены четыре транспортных самолёта Ил-76. Все авиарейсы отменены до четверга, 31 августа. Горел резервуар с топливом, пожар потушили через несколько часов на площади 300 квадратных метров. Аэродром находится в ведении минобороны, но там базируются и гражданские самолёты.

Также нанесены удары по Брянску, где повреждено здание Следственного комитета, утром дроны попытались атаковать телебашню областного центра.

Дроны-камикадзе уничтожены над Московской (Рузский район), Орловской, Тульской и Рязанской областями. Повреждений и пострадавших нет. В Калужской области уничтожены два БПЛА самолётного типа. При взрыве одного из них были выбиты стёкла в жилом доме, а другой угодил в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.

Кроме того, ночью в акватории Чёрного моря уничтожены четыре катера с десантными группами военнослужащих ВСУ из состава ССО общей численностью до 50 человек.

Откуда прилетели дроны на Псков?

Главные вопросы по Пскову, потому что до границы с Украиной 800 километров и дрону надо было бы пролететь через территорию Белоруссии. Рядом граница с прибалтийскими странами — Эстонией и Латвией. Дроны в количестве 10-11 единиц могли прилететь и с территории РФ, то есть действовали украинские ДРГ.

У последней версии есть аргументы, если вспомнить похожую атаку 19 августа на аэропорт "Сольцы" в Нижнем Новгороде, после которой был повреждён один стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Telegram-канал Fighterbomber считает, что против ДРГ должны работать профессиональные противодиверсионные группы и аналог СМЕРШ. Другие военные каналы полагают, что от дрона с гранатой помог бы даже резиновый навес или натянутые сети, чего не наблюдалось в Пскове.

Пока не рассматривается версия работы ДРГ с территории Белоруссии. Между тем там была попытка уничтожения самолёта А-50У на аэродроме в Мачулищах.

Есть также версия запуска дронов с торгового судна, которое вышло из условного порта страны НАТО.

Что же касается причастности к теракту Эстонии и Латвии, то одни эксперты напрочь отвергают эту версию, так как там на границе стоит российское надёжное ПВО и "прибалты не осмелятся". Другие же двумя руками голосуют за неё.

Так, Telegram-канал "Милитарист" придерживается мнения, что это была атака из Эстонии. По мнению автора, "в этой авантюре нужны сенсационные пропагандистские победы как Украины, так и западной общественности".

Кроме того, "Великобритания и страны Восточной Европы сейчас открыто делают всё возможное, чтобы Россия нацелилась на страны Балтии и/или Польшу, чтобы привести в действие статью 5 Устава НАТО".

Кремль под давлением россиян будет вынужден вести СВО жёстче

"Милитарист" предупреждает, что если на Западе каждая нашумевшая атака забывается за три дня, то в России она вызывает желание продолжать СВО до победного конца "более радикальным и жестоким образом". То же самое чувствует и армия, поэтому Кремль будет "постоянно под давлением".

"В краткосрочной перспективе, пока НАТО и Украина спасают положение, они ещё больше злят россиян с высокой коллективной памятью и сознанием, заставляют их работать усерднее и заставляют тех, кто находится наверху, чтобы они ещё больше обострили войну", — пишет "Милитарист".

Украинские источники предупреждают, что с сегодняшнего дня следует ждать ударов по любой украинской инфраструктуре. В том числе энергетической, газовой, нефтяной, портовой и т. д., а украинцам надо готовиться к худшему, чтобы не оказаться в ситуации", когда не будет ни света, ни воды, ни топлива, ни газа.

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